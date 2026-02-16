शोभायात्रा के दौरान लड़कियों ने जाहिलियत की सारी हदें की पार, अश्वलील हरकतें कर लोगों को किया शर्मिंदा

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के अलग-अलग हिस्सों में शोभायात्रा निकाली गई थी जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल थे.शोभायात्रा में डीजे की धुन में कई भक्त नाजते गाते भी नजर आ रहे थे. इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो त्योहार की गरिमा को धूमिल करते नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निकाली गई शोभायात्रा में दो लड़कियां एक दूसरे को किस करती नजर आ रही हैं.

शोभायात्रा के दौरान लड़कियों की अश्लीलता

महाशिवरात्रि को दौरान रायपुर के अलग-अलग हिस्सों में शिव जी की शोभायात्रा निकाली गई थी. इस शोभायात्रा में भक्तों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था. भक्तगण शिवभक्ती में लीन थे. डीजे की धुन पर नाच रहे थे गा रहे थे. वहीं इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का गुस्सा तेज कर दिया है. शोभायात्रा के दौरान दो लड़कियों को डीजे पर चढ़कर अश्लील हरकत करते हुए देखा गया है.

नीचता की सारी हदें पार

वीडियो में लड़कियों को एक दूसरे को आमने सामने पकड़े देखा जा सकता है. डीजे के ऊपर खड़े होकर दोनों एक दूसरे को किस करते दिखाई दे रही हैं. ये लड़कियां फिर नीचे देखकर हंस भी रही थी. ना ही इन लड़कियों को त्योहार के महत्व और गरिमा से मतलब था और ना ही समाज का डर कि, खुलेआम ऐसी हरकतों के बाद क्या अंजाम होगा. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लोग अलग-अलग तरह की टिप्पणी दे रहे हैं.

जाहिलपन को रोकना पड़ेगा

कुछ यूजर्स का कहना है कि जाहिलपन की भी हद होती है, वहीं कुछ लोग कॉमेंट करते दिखाई दिए है कि, इन हरकतों की वजह से शहर का नाम खराब हो रहा है हमें ही अब रोकना पड़ेगा. वहीं कुछ लोग लिखते दिखाई दिए कि, बदरंग दल कहां बैठी है यहां तो दिखाई नहीं दे रही है. वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि इस मामले के संबंध में जानकारी जुटाकर शिकायत की जाएगी.

