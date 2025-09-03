सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड; जानें क्या है मामला

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की है. रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में कृषि से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई में ईडी के 8 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि यह छापेमारी किस घोटाले के सिलसिले में की जा रही है. सभी जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की है. रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में कृषि से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई में ईडी के 8 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि यह छापेमारी किस घोटाले के सिलसिले में की जा रही है. सभी जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है. अपडेट जारी है...