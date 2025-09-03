सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड; जानें क्या है मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906958
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड; जानें क्या है मामला

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की है. रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में कृषि से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई में ईडी के 8 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि यह छापेमारी किस घोटाले के सिलसिले में की जा रही है. सभी जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड; जानें क्या है मामला

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की है. रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में कृषि से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई में ईडी के 8 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि यह छापेमारी किस घोटाले के सिलसिले में की जा रही है. सभी जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है. अपडेट जारी है...

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

mp transfer news
एमपी में फिर चली तबादली एक्सप्रेस! देर रात 25 अधिकारियों की अदला-बदली
mp news
'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' Jolly LLB 3 के गाने पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
indore news
गैंगस्टर सलमान लाला के सोशल मीडिया फैंस सावधान!अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नज़र
mp breaking news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
Vande Bharat Train
5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी वंदे-अमृत भारत ट्रेन
mp news
हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप
mp news
मूंग बेचने के बाद भी नहीं मिला पैसा, रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा किसान,समझाइश देकर उतारा
mp news
जमीन निगल गई या आसमान खा गया! अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हुई अस्थियां
ujjain news
बीच सड़क पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, रिश्तेदार ने ही उतारा मौत के घाट
Neemuch News
गणेश उत्सव में अश्लीलता! धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में फिल्मी गानों पर हुआ जमकर डांस
;