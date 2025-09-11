 रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल! दिल्ली से आ रहे विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिग, कई फ्लाइट डायवर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2917455
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल! दिल्ली से आ रहे विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिग, कई फ्लाइट डायवर्ट

Raipur Airport News: रायपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते कई फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है. दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. जिसके चलते कई यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल!
रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल!

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर हादसा होने से टल गया है. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब होने से फ्लाइटों को डायवर्ट किया जा रहा है. दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो 6E5138 फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. वहीं इस दौरान फ्लाइट में बैठे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मिली जानकारी के मुताबिक, विमान ने दिल्ली के शाम करीब 7:20 बजे उड़ान भरी थी और 9 बजे रायपुर पहुंचना था. लेकिन तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट की भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

इस दौरान रायपुर जाने वाली कई फ्लाइटों को अलग-अलग स्थानों पर डायवर्ट किया गया. इसमें मुंबई-रायपुर, फ्लाइट, पुणे-रायपुर फ्लाइट, कोलकाता-रायपुर और हैदराबाद-रायपुर फ्लाइट शामिल है. एक अधिकारी ने कहा कि जब तक तकनीकी खराबी दूर नहीं हो जाती रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग सीमित रहेगी और यात्रियों से धैर्य रखने के लिए कहा गया.

 नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया
आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल होने के चलते कई फ्लाइटों को अन्य जगहों के लिए डायवर्ट किया गया है. नेविगेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. बता दें कि बिजली गिरने के कारण नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई फ्लाइटों को किया डायवर्ट
हैदराबाद से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भुवनेश्वर भेजा गया, कोलकाता से रायपुर फ्लाइट को भी भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया. दिल्ली से रायपुर उड़ान को भोपाल भेजा गया, मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर डायवर्ट किया गया. वहीं, पुणे से रायपुर की फ्लाइट कुछ देर तक हवा में मंडराती रही. (रिपोर्टः राजेश निषाद/ रायपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Raipur airport newsraipur news

Trending news

mp news
महाकाल मंदिर के पास गरजा बुलडोजर, यहां पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें
chhatarpur news
Gen-Z की आग से सुलगा नेपाल, बागेश्वर बाबा बोले- 'युद्ध का नहीं, शांति का रास्ता...
sidhi health news
रहस्यमयी बीमारी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! एमपी के इस गांव में 80 बीमार, 20 भर्ती
Chhattisgarh police
छत्तीसगढ़ में बदली गई 52 पुलिस अधिकारियों की जगहें, जानिए अपने जिले के DSP का नाम
mp news
कश्मीर का प्रोफेसर मध्यप्रदेश में गिरफ्तार! छात्रा को अश्लील मैसेज भेज रहा था सरताज
mp news
पति ने AI का इस्तेमाल कर पत्नी को ब्लैकमेल किया, रिश्तेदारों को भेजे अश्लील वीडियो
mp news
खेलते-खेलते मौत! इंदौर में 6वीं की छात्रा ने कार्डियक अरेस्ट से तोड़ा दम
CG News
CG में खाद-बीज की कमी से किसान परेशान, गले में फांसी का फंदा डाल पहुंचे कार्यालय
mp news
सागर-दमोह नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल
mp news
गौशाला में गायें भूखी, महापौर की भैंसें खा रहीं चारा, मिल रही है VIP सुविधाएं
;