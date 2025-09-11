रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल! दिल्ली से आ रहे विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिग, कई फ्लाइट डायवर्ट

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पर हादसा होने से टल गया है. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब होने से फ्लाइटों को डायवर्ट किया जा रहा है. दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो 6E5138 फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. वहीं इस दौरान फ्लाइट में बैठे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मिली जानकारी के मुताबिक, विमान ने दिल्ली के शाम करीब 7:20 बजे उड़ान भरी थी और 9 बजे रायपुर पहुंचना था. लेकिन तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट की भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

इस दौरान रायपुर जाने वाली कई फ्लाइटों को अलग-अलग स्थानों पर डायवर्ट किया गया. इसमें मुंबई-रायपुर, फ्लाइट, पुणे-रायपुर फ्लाइट, कोलकाता-रायपुर और हैदराबाद-रायपुर फ्लाइट शामिल है. एक अधिकारी ने कहा कि जब तक तकनीकी खराबी दूर नहीं हो जाती रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग सीमित रहेगी और यात्रियों से धैर्य रखने के लिए कहा गया.

नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया

आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल होने के चलते कई फ्लाइटों को अन्य जगहों के लिए डायवर्ट किया गया है. नेविगेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. बता दें कि बिजली गिरने के कारण नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया था.

कई फ्लाइटों को किया डायवर्ट

हैदराबाद से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भुवनेश्वर भेजा गया, कोलकाता से रायपुर फ्लाइट को भी भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया. दिल्ली से रायपुर उड़ान को भोपाल भेजा गया, मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर डायवर्ट किया गया. वहीं, पुणे से रायपुर की फ्लाइट कुछ देर तक हवा में मंडराती रही. (रिपोर्टः राजेश निषाद/ रायपुर)

