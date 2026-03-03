होली में मरीजों को नहीं होगी परेशानी, रायपुर में 24 घंटे जारी रहेगी इमरजेंसी सेवा, खुले रहेंगे अस्पताल

Raipur News: छत्तीसगढ़ में होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. लेकिन, अच्छी बात यह है कि होली के दिन 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी. रायपुर में भी अस्पताल खुले रहेंगे. ऐसे में मरीजों को किसी तरह की परेशानियां नहीं होगी. अंबेडकर अस्पताल समेत सभी बडे़ अस्पतालों में 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध रहेगी. रायपुर के मेडिकल अधीक्षक ने स्टाफ के लिए इसके निर्देश दिए है. वहीं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में होली के दिन अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं खुली रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानियां न हो और समय से इलाज मिले.

रायपुर में जारी रहेगी सभी सुविधाएं

राजधानी रायपुर में होली त्योहार पर इमरजेंसी सेवा पहले की तरह जारी रहेगी. सभी वार्डों में जीवन रक्षक दवाएं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मरीजों को डीकेएस अस्पताल भेजने हेतु एम्बुलेंस सुविधा भी लगातार चलेगी. किसी भी अस्पताल इमरजेंसी सेवा के लिए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए है. ताकि यहां लगातार काम हो सकेगा. रायपुर में होली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. सुबह से लेकर शाम तक लगातार सर्चिंग चलेगी ऐसे में मेडिकल स्टाफ को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

छत्तीसगढ़ में चलेगी एम्बुलेंस

छत्तीसगढ़ में होली के दिन एम्बुलेंस की सेवाएं भी लगातार चलती रहेगी. एम्बुलेंस को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश जारी किए हैं. क्योंकि, ग्रामीण इलाकों में कई बार परेशानियों की बात सामने आती है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर होली से पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं.

छत्तीसगढ़ में होली शुरू

छत्तीसगढ़ में होली की शुरुआत हो चुकी है. होलिका दहन के साथ ही होली का त्योहार मनाया जाने लगता है. हालांकि चंद्रग्रहण के चलते इस बार होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा. जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती जारी है.

