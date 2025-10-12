मेडिकल सीट के लिए सरकारी कॉलेजों में स्कैम, फर्जी EWS सर्टिफिकेट के साथ पकड़ाई छात्राएं; बिलासपुर-कोरबा तक फैला नेटवर्क

Fake EWS Certificate for medical admission: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीट पाने के लिए 7 छात्राओं द्वारा ईडब्लूएस (EWS) की फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का खुलासा हुआ है. यह खुलासा चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली शिकायत के बाद कलेक्टर स्तर पर जांच के बाद हुआ है. जांच रिपोर्ट आने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट से दाखिला लेने वाले 7 छात्राओं का दाखिला रद्द किया गया है.

फर्जी सर्टिफेकेट लगाकर दाखिला की कोशिश

सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए 7 छात्रों द्वारा फेक ईडब्लूएस सर्टिफिकेट लगाया है. एडमिशन प्रोसेस में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर छात्राओं का दाखिला रद्द कर दिया गया है. इनमें से 3 छात्राएं बिलासपुर की हैं. बाकी बलरामपुर, कोरबा, अंबिकापुर और भरतपुर-चिरमिरी से हैं. ये वो छात्राएं हैं जो या तो एडमिशन ले चुके थे या फिर काउंसिलिंग में शामिल थे.

6 सालों में पहली बार पड़ताल

छत्तीसगढ़ राज्य के कॉलेजों में साल 2019 से ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हुआ था हालांकि इस प्रकार की जांच पहली बार की गई है. पीछले 6 सालों में इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी. पड़ताल में सामने आया कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (सीएमई) को अगस्त में फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग के दौरान ईडब्ल्यूएस कोटा के फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कुछ छात्रों के शामिल होने की जानकारी मिली. जिसके बाद कलेक्टर को इस दिशा में जांच पड़ताल करने के आदेश जारी किए गए.

फर्जीवाड़े में छात्रों की संख्या अधिक

मामला सामने आने के बाद आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने काउंसिलिंग कमेटी को अलर्ट किया. 29 संदिग्ध छात्रों के दस्तावेजों को कलेक्टरों को जांच के लिए भेजा. इनमें से अब तक 3 की रिपोर्ट आ चुकी है. 6 की बाकी है. ये 6 छात्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं. वहीं राज्य के अंबिकापुर और रायपुर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से भी ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद से पकड़े जाने के डर से छात्र कॉलेजों में दाखिला लेने नहीं पहुंचे हैं. रिपोर्ट: राजेश नीलशाद, रायपुर

