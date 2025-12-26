Advertisement
MP–छत्तीसगढ़ में क्रिसमस का माहौल हुआ तहस-नहस! चर्च में लगे जय श्री राम के नारे, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़

MP News: क्रिसमस पर तोड़फोड़ और धमकियों की घटनाओं से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माहौल तनावपूर्ण हो गया. रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट में तोड़फोड़ की गई. वहीं जबलपुर में भी विवाद की खबर सामने आई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:20 AM IST
Christmas MP-Chhattisgarh: क्रिसमस के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर तोड़फोड़ और अशांति की घटनाओं ने त्योहार के माहौल को खराब कर दिया है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे पर बुलाए गए एक दिन के बंद के दौरान, लोगों के एक ग्रुप ने मैग्नेटो मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट को नुकसान पहुंचाया. मॉल के कर्मचारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग मॉल में घुसे और क्रिसमस के सजावट को नुकसान पहुंचाया. इसे लेकर विपक्ष के नेता चरण दास महंत ने दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर देशभर में उबाल, हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा, सरकार पर दबाव बनाने की मांग

 

रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ 
दरअसल, दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान तोड़फोड़ और अशांति की घटनाओं से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में दहशत फैल गई. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रिसमस से एक दिन पहले 'सर्व हिंदू समाज' द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान स्थिति और बिगड़ गई, जब 80-90 लोगों की भीड़ मैग्नेटो मॉल में घुस गई और क्रिसमस की सजावट को नुकसान पहुंचाया. इस घटना से एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की.

चर्च में लगे जय श्री राम के नारे
इस बीच, क्रिसमस से पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं. पहली घटना में बीजेपी की ज़िला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव पर चर्च परिसर के अंदर एक नेत्रहीन महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दूसरी घटना जबलपुर के मढ़ोताल इलाके में हुई जहां कुछ लोग प्रार्थना सभा के दौरान ज़बरदस्ती चर्च में घुस गए, नारे लगाए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी. चश्मदीदों ने बताया कि प्रार्थना सभा के दौरान 15 से 20 लोग ज़बरदस्ती चर्च में घुस गए और "जय श्री राम" के नारे लगाए और वहां मौजूद लोगों में दहशत फैला दी. हालांकि संगठनों का कहना है कि वे इन घटनाओं में अवैध धर्मांतरण को रोकने की कोशिश कर रहे थे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

