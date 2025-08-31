TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR, गृह मंत्री शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान

Chhattisgarh News: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए एक बयान को लेकर रायपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. टीएमसी सांसद ने कहा था कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में नाकाम रहते हैं, तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए.जिसके बाद गोपाल सावंतो की शिकायत पर धारा 196, 197 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR

दरअसल, राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर उनके द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के संबंध में दर्ज की गई है. गोपाल सावंतो ने एसएसपी को लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि रायपुर में बंगाली समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

गृह मंत्री शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान

बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था. घुसपैठ से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था. टीएमसी सांसद ने कहा था कि 'अगर शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में नाकाम रहते हैं, तो सबसे पहले आपको उनका सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए. इसे रोकना केंद्रीय गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से विफल रहे हैं.' मोइत्रा का यह बयान सामने आने के बाद सियासी बवाल मच गया था. पुलिस के अनुसार, स्थानीय निवासी गोपाल सामोंटो की शिकायत के आधार पर टीएमसी सांसद के खिलाफ माना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट- राजेश निलशाद