Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3102648
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक

CG News: रायपुर के लाभांडी स्थित आबकारी भवन में आग लग गई है. हैरानी की बात तो ये है कि आग भी भवन के ऑडिट रूम में लगी है. कल ऑडिट होना था और आज अचानक कमरे में आग लगी है. अब आग लगी है या लगाई गई है इसकी जांच भी की जा रही है. 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

raipur news
raipur news

Raipur News: छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर की ये खबर कई तरह के सवाल पैदा कर रही है. इस मामले को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं. ये मामला अब सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया है. दरअसल, रायपुर के लाभांडी स्थित आबकारी भवन में आग लग गई है. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आग भी 
भवन के ऑडिट रूम में लगी है. अब आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है लेकिन आग इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि सारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गईं हैं. 

कागज आग में हुए स्वाहा
आग रविवार और सोमवार की दरमियानी रात के बीच लगी है. आग भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में लगी है जहां कई जरूरी फाइलें और कागज रखे हुए थे. आग की लपटे देखते ही इतनी तेज हो गई कि वहां जितने भी कागज पत्तर रखे थे सभी आग की लपटों में समा गए.  अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ राख.

कल से शुरू था ऑडिट आज लगी आग
इस मामले में सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि सोमवार से ही विभाग का जरूरी ऑडिट शुरू होना था लेकिन सुबह का सूरज उगने से पहले ही सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जलकर राख हो गए. आग इतनी भयावह था कि एक कागज भी सही सलामत नहीं बच पाया है. हालांकि फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और कोई बड़ा हादसा होने से टाल दिया. इस हादसे में किसी को किसी तरह कि चोट नहीं आई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्घटना या फिर कोई साजिश
आग कैसे लगी, किसी ने लगाई या फिर अपने आप लग गई, या फिर किसी साजिश रे तहत फाइलों को नष्ट किया है इन सभी एंगल को देखते हुए पुलिस और FSL की टीम जांच कर रही है. ऑडिट से ठीक पहले कागजों का यूं जलना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है हालांकि जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर माजरा क्या था.  मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है जहा पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है. आखिर ये महज एक दुर्घटना है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

cg raipur news

Trending news

cg raipur news
दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक
Job fairs
खुशखबरी! युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार, 6 दिनों तक चलेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव...
mp shivpuri news
युवक के साथ मारपीट, हाथ तोड़े...पेशाब पिलाई; SP ऑफिस पहुंच पीड़ित ने सुनाई आपबिती
amit shah
नक्सलवाद के खात्मे का 'काउंटडाउन', रायपुर में अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग...
Madhya Pradesh Assembly Budget Session
16 से MP विधानसभा का बजट सत्र, विधायकों का डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ा रुझान...
chhatarpur news hindi
एपस्टीन फाइल पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान, कहा-गोरे लोगों की काली करतूतें आई सामने
digvijay singh
दिग्विजय सिंह का सीधा अल्टीमेटम, '15 दिन में समझौता कर लो यो फिर इस्तीफा दे दो'...
bhopal news hindi
MP में महंगी होगी शराब! नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी
Bilaspur News
बिलासपुर में विचित्र घटना! महीनों से बंद नाले से आई चीखें, इलाके में फैली सनसनी
mp news
MP में बोर्ड परीक्षा की तरह होंगे 9वीं-11वीं के पेपर, थाने में रखे जाएंगे प्रश्नपत्र