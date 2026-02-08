दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक

Raipur News: छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर की ये खबर कई तरह के सवाल पैदा कर रही है. इस मामले को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं. ये मामला अब सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया है. दरअसल, रायपुर के लाभांडी स्थित आबकारी भवन में आग लग गई है. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आग भी

भवन के ऑडिट रूम में लगी है. अब आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है लेकिन आग इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि सारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गईं हैं.

कागज आग में हुए स्वाहा

आग रविवार और सोमवार की दरमियानी रात के बीच लगी है. आग भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में लगी है जहां कई जरूरी फाइलें और कागज रखे हुए थे. आग की लपटे देखते ही इतनी तेज हो गई कि वहां जितने भी कागज पत्तर रखे थे सभी आग की लपटों में समा गए. अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ राख.

कल से शुरू था ऑडिट आज लगी आग

इस मामले में सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि सोमवार से ही विभाग का जरूरी ऑडिट शुरू होना था लेकिन सुबह का सूरज उगने से पहले ही सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जलकर राख हो गए. आग इतनी भयावह था कि एक कागज भी सही सलामत नहीं बच पाया है. हालांकि फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और कोई बड़ा हादसा होने से टाल दिया. इस हादसे में किसी को किसी तरह कि चोट नहीं आई है.

दुर्घटना या फिर कोई साजिश

आग कैसे लगी, किसी ने लगाई या फिर अपने आप लग गई, या फिर किसी साजिश रे तहत फाइलों को नष्ट किया है इन सभी एंगल को देखते हुए पुलिस और FSL की टीम जांच कर रही है. ऑडिट से ठीक पहले कागजों का यूं जलना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है हालांकि जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर माजरा क्या था. मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है जहा पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है. आखिर ये महज एक दुर्घटना है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है.

