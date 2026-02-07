Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर से दिख रही लपेट, ऑयल की वजह से तेजी से फैली

Raipur News: रायपुर उरला औद्योगिक क्षेत्र में बनी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि ऑयल होने की वजह से आग तेजी से फैल गई. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:20 PM IST
रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी भीषण आग
रायपुर में तार फैक्ट्री में लगी भीषण आग

Fire at Raipur Factory: रायपुर में शनिवार की दोपहर को एक बड़ी घटना हुई है. शहर के उरला औद्योगिक क्षेत्र में बनी एक तार फैक्ट्री में आचनक से भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि ऑयल, केमिकल और ज्वलनशील पदार्थ रखे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई. घटना की जानकारी लगते ही फॉयर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हैं. यह आयल फैक्ट्री है, ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी पहुंच गया है, जबकि शहर से बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां और अधिकारियों की टीम भी पहुंचे हैं. आग लगने का कारण अज्ञात है, ऐसे में सुरक्षा भी बढ़ा दी है. 

दूर से दिख रहा धुंआ 

फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेज है कि दूर से ही फैक्ट्री परिसर से निकल रहा धुंआ दिख रहा है. अचानक से लगी आग देखते ही देखते बड़ी हो गई और तेजी से आग की लपटें फैलने लगी. ऑयल होने की वजह से आगे तेजी से बढ़ी है, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही फैक्ट्री को खाली करवाया और फैक्ट्री के अंदर सभी वर्कर्स को बाहर निकलवाया ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. 

शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह

फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चला है, लेकिन पहली नजर में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पु्ष्टि नहीं हुई है. वहीं आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदीकर दी थी, ताकि किसी तरह की कोई जनहाानि न हो. आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. वहीं आग लगने से फैक्ट्री में रखे कच्चे माल का नुकसान होने की संभावना है,  नुकसान का आंकलन होने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा. पुलिस का कहना है कि फिलहाल आग बुझाई गई है, आग लगने का कारण बाद में पता किया जाएगा. 

आग का धुंआ देखते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया था, घटना की विस्तृत जांच होने की बात कही है. रायपुर का पुलिस और प्रशासन मामले में अलर्ट बताया जा रहा है. 

