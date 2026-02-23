Advertisement
रायपुर

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए BJP के 5 नेता दावेदार, रायपुर से दिल्ली पहुंचा नामों का पैनल

Chhattisgarh Rajyasabha Chuanv: राज्यसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में हलचल जारी है. बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ नेताओं के नाम का एक पैनल हाईकमान को भेजा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 23, 2026, 04:13 PM IST
छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा दावेदार
छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा दावेदार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में खाली हो रही दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है. विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी को एक सीट मिलने वाली है, जिसके लिए कई नेता दावेदार नजर आ रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से एक पैनल दिल्ली में भाजपा हाईकमान को भेजा गया है, जिसमें पांच नेताओं के नाम शामिल हैं. ये नेता राज्यसभा सीट के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं. हालांकि, अब तक भाजपा की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

रायपुर में हुआ मंथन

राज्यसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है. राजधानी रायपुर में संगठन के वरिष्ठ नेताओं के बीच इस मामले में एक बड़ी बैठक हुई, जहां रायशुमारी के बाद एक पैनल दिल्ली भेजा गया है. इसमें कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं. भाजपा ने पैनल में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा है, और इसी आधार पर नेताओं के नाम दिल्ली भेजे गए हैं. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है.

ये भी पढ़ेंः कांग्रेस छत्तीसगढ़ से किसे भेजेगी राज्यसभा, रायपुर से दिल्ली तक हलचल, ये नेता रेस में आगे

ये नेता राज्यसभा की रेस में शामिल

  • गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
  • सरोज पांडे, पूर्व सांसद और बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
  • नवीन मारकंडेय, बीजेपी महामंत्री और पूर्व विधायक
  • कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व मंत्री
  • नारायण सिंह चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

चौंका भी सकती है भाजपा

इसके अलावा प्रबल प्रताप जूदेव और किरण बघेल के नाम की भी चर्चा राज्यसभा सीट के लिए चल रही है. प्रबल प्रताप जूदेव, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र हैं. उन्हें सीएम विष्णुदेव साय का करीबी माना जाता है. ऐसे में भले ही बीजेपी ने राज्यसभा सीट के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर रायपुर तक राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है. राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती रही है, ऐसे में इन नामों के अलावा किसी नए नाम का ऐलान भी हो सकता है.

स्थानीय नेता को मौका देगी बीजेपी

हालांकि, यह लगभग तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी किसी स्थानीय नेता को ही राज्यसभा के लिए भेजेगी. राज्य से बाहर के नेताओं को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया जाएगा. रायपुर में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. 

ये भी पढे़ंः CG विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे कवासी लखमा, इन नियमों का करना होगा पालन

