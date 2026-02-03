Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3096647
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

शराब घोटाला मामले कवासी लखमा को SC से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत; लेकिन माननी होगी ये शर्त

Chhattisgarh Liquor Scam-शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा से जुड़े मामलों में उन्हें अंतिरम जमान दी है. कवासी लखमा 378 दिन से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शराब घोटाला मामले कवासी लखमा को SC से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत; लेकिन माननी होगी ये शर्त

Former Minister Kawasi Lakhama Gets Bail-छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. लेकिन जमानत की शर्तों के चलते लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा. हालांकि, वे कोर्ट में पेशी के दौरान छत्तीसगढ़ आ सकेंगे. शर्तों के तहत कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा. मंगलवार को इस मामले में करीब ढाई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली. 

15 जनवरी 2025 को हुए थे गिरफ्तार
शराब घोटाला मामले में एडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने रिमांड लेकर उनसे 7 दिन पूछताछ की. इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था. तब से ही कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. लखमा को जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत ने एक बार फिर इस बात को दर्ज किया है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने इडी को लगाई थी फटकार 
3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि ऐसी कौन-सी जांच बची है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई. जांच को पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि एक तरफ कहते हो कि शराब घोटाले के आरोपियों को बेल नहीं देनी है, दूसरी तरफ कहते हो कि हम जांच कर रहे हैं. ऐसी कौन-सी जांच है, जो अभी तक भी चल रही है. जांच अधिकारी पर्सनल एफिडेविट दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि कवासी लखमा के खिलाफ अभी कौन-सी जांच चल रही है. इसे पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व मंत्री की क्यों हुई थी गिरफ्तारी
शराब घोटाला मामले में ईडी का आरोप है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे. कवासी लखमा के निर्देश पर ही पूरा सिंडिकेट काम करता था. इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी. उन्होंने शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कवासी लखमा के इशारे पर छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई. इस मामले में ईडी का यह भी दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया. 

कौन है कवासी लखमा
कवासी लखमा भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं. वे कोंटा सीट से लगातार 5वीं बार के विधायक हैं. छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, साथ ही कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं. कवासी लखमी का छत्तीसगढ़ में लंबा राजनीतिक करियर रहा है. उन्होंने राजिनीतिक जीवन की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsChhattisgarh Liquor Scamkawasi lakhma bail

Trending news

chhattisgarh news
शराब घोटाला मामले कवासी लखमा SC से अंतरिम जमानत, लेकिन माननी होगी ये शर्त
maihar news
नशे में धुत शिक्षक स्कूल परिसर में लुढ़के, कुर्सी लगाकर ग्रामीण भी देखते रहे नजारा
mp news
जबलपुर में ब्रिज से नीचे गिरी 'मौत', कार और बाइक पर पलटा हाइवा, 2 की मौत, 6 लोग घायल
Shajapur news in hindi
युवक के गले में जा अटकी चिकन की हड्डी..दर्द से तड़प उठा कन्हैया; फिर ऐसे बची जान
indore news
सफेद अंधेरे में इंदौर...अचानक घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर, तेजी से बढ़ी ठिठुरन
mp news hindi
सरकारी अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष, गर्भवती महिलाओं को होगा बड़ा फायदा
indore news
दोस्तों को दी पार्टी... फिर 1 दिन बाद ऐसा क्या हुआ; MBBS छात्र ने लगा ली फांसी
mp news
किताब–यूनिफॉर्म को लेकर प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, अब देनी होगी इस बात की जानकारी
Union Budget 2026
डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा, छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए ₹7470 करोड़
shahdol news
युवाओं की नसों में जहर घोलने की तैयारी नाकाम, पुलिस ने पकड़ी नशीले इंजेक्शनों की खेप