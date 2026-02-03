शराब घोटाला मामले कवासी लखमा को SC से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत; लेकिन माननी होगी ये शर्त

Former Minister Kawasi Lakhama Gets Bail-छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. लेकिन जमानत की शर्तों के चलते लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा. हालांकि, वे कोर्ट में पेशी के दौरान छत्तीसगढ़ आ सकेंगे. शर्तों के तहत कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा. मंगलवार को इस मामले में करीब ढाई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली.

15 जनवरी 2025 को हुए थे गिरफ्तार

शराब घोटाला मामले में एडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने रिमांड लेकर उनसे 7 दिन पूछताछ की. इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था. तब से ही कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. लखमा को जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत ने एक बार फिर इस बात को दर्ज किया है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने इडी को लगाई थी फटकार

3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि ऐसी कौन-सी जांच बची है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई. जांच को पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि एक तरफ कहते हो कि शराब घोटाले के आरोपियों को बेल नहीं देनी है, दूसरी तरफ कहते हो कि हम जांच कर रहे हैं. ऐसी कौन-सी जांच है, जो अभी तक भी चल रही है. जांच अधिकारी पर्सनल एफिडेविट दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि कवासी लखमा के खिलाफ अभी कौन-सी जांच चल रही है. इसे पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत है.

पूर्व मंत्री की क्यों हुई थी गिरफ्तारी

शराब घोटाला मामले में ईडी का आरोप है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे. कवासी लखमा के निर्देश पर ही पूरा सिंडिकेट काम करता था. इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी. उन्होंने शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कवासी लखमा के इशारे पर छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई. इस मामले में ईडी का यह भी दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया.

कौन है कवासी लखमा

कवासी लखमा भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं. वे कोंटा सीट से लगातार 5वीं बार के विधायक हैं. छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, साथ ही कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं. कवासी लखमी का छत्तीसगढ़ में लंबा राजनीतिक करियर रहा है. उन्होंने राजिनीतिक जीवन की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी.

