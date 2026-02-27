Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124265
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में 4 की मौत, गैस कटर से काटनी पड़ी गाड़ी

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. घटना रायपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे की बताई जा रही है. परिवार बिलासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा
छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से घुसे ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि पूरी गाड़ी चिपक गई, ऐसे में गैस कटर से गाड़ी को काटकर शवों को बाहर निकलना पड़ा है. मृतक बिलासपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो बिलासपुर में सालगिरह मनाकर वापस लौट रहे थे. लेकिन, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Chhattisgarh road accidentchhattisgarh news

Trending news

mp news
पुलिस पर लगाया था आरोप, 'बेगम' निकली कातिल...भय्यू लाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा
mp news
ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो पोल पर चढ़ा
ashoknagar news
अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली
indore news
इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती
Ambikapur News
अंबिकापुर में बिजली विवाद को लेकर भारी हंगामा, जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी
Bilaspur News
बिलासपुर के स्कूलों में पुराना समय बहाल, अब नियमित इस टाइम पर लगेंगी कक्षाएं
Chhindwara News
इंस्टाग्राम पर भूलकर भी न करें दोस्ती! छिंदवाड़ा की यह घटना सुन कांप जाएगी रूह
cg raipur news
हाथ में चाकू और शराब की बोतल लिए झूमते 5 युवक; अर्धनग्न होकर मनाया जन्मदिन का जश्न
Latest Ujjain News
उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में 17 बच्चों की मौत से हड़कंप, मामले में हाईकोर्ट सख्त
bhopal news hindi
पुलिसकर्मियों ने रिक्शा रोका तो महिला ने खाया जहर, पति बोला- मर जाने दो उसे!