शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर रायपुर में बड़ी ठगी, पहले दिए 30 हजार का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ लेकर फरार

Raipur News: रायपुर में शेयर मार्केट में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर 2 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में पांच आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक बड़ा फ्रॉड केस सामने आया है, जिसमें ओडिशा के एक बिजनेसमैन से ₹2 करोड़ की ठगी की गई. आरोपियों ने शुरू में छोटे इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न का वादा करके कारोबारी को अपने जाल में फंसाया. उन्होंने पहले उससे ₹1 लाख इन्वेस्ट करवाए और फिर ₹30,000 एक्स्ट्रा लौटाकर उसका भरोसा जीत लिया. इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों को ₹2 करोड़ कैश दे दिए. पैसे मिलते ही आरोपियों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया और फरार हो गए.
शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 2 करोड़ की ठगी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठगों ने बड़ी चालाकी से कारोबारी का भरोसा जीत लिया. शुरुआत में उनसे 1 लाख रुपये का निवेश कराया गया और उस पर 30 हजार रुपये का अतिरिक्त मुनाफा लौटाया गया. इस छोटे से प्रॉफिट से बिजनेसमैन का भरोसा और पक्का हो गया. इसके बाद आरोपियों ने उसे ₹2 करोड़ इन्वेस्ट करने पर ₹40 लाख के नेट प्रॉफिट का वादा करके लालच दिया. इसके बाद आरोपियों ने कारोबारी नेमीचंद जैन को रायपुर बुलाया और देवेंद्र नगर के एक प्राइवेट होटल में उनसे मिले. उन पर भरोसा करके, बिजनेमैन ने आरोपियों को ₹2 करोड़ कैश दे दिए. पैसे मिलते ही आरोपियों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया, संपर्क के सभी साधन बंद कर दिए और गायब हो गए.
देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला
पुलिस ने बताया कि ओडिशा के बिजनेसमैन नेमीचंद जैन को रायपुर बुलाया गया और फिर उनके साथ धोखाधड़ी की गई. जब पीड़ित को पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुख्य आरोपियों अर्चना अग्रवाल, विकास साहू, सुमिन नंदा, अजय त्रिपाठी और अजीत पात्रा के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है. पुलिस की स्पेशल टीमें अब इन साइबर फ्रॉड करने वालों की तलाश कर रही हैं.
बता दें कि रायपुर धोखाधड़ी का एक बड़ा हब बनता जा रहा है, जहां इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े एक स्कैम में एक और बिजनेसमैन को निशाना बनाया गया है. हाल ही में धोखाधड़ी के कई और मामले भी सामने आए हैं, जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पर साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं.
