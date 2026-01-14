Raipur News: इंस्टा-फेसबुक पर धड़ाधड़ लाइक और शेयर किया, अकाउंट हो गया खाली, ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगों का नया तरीका

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सेंट पॉल स्कूल की प्रिंसिपल से 22.11 लाख रुपये की ठगी की गई. साइबर फ्रॉड करने वालों ने 20 सितंबर को उन्हें "क्वालिटी टास्क लिंकेज" नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा. इसके बाद उन्होंने उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट लाइक और शेयर करने जैसे टास्क दिए, और आखिर में ठगी को अंजाम दिया.

सेंट पाल्स स्कूल की प्राचार्य से 22.11 लाख की ठगी

साइबर फ्रॉड करने वालों ने सेंट पॉल स्कूल की प्राचार्य मनीषा कुलदीप को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और शेयर टास्क पूरे करने पर मुनाफे का लालच देकर 22 लाख रुपये का चूना लगाया. प्रिंसिपल ने रायपुर के सरस्वती नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अपनी रिपोर्ट में पीड़िता मनीषा कुलदीप ने बताया कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने सबसे पहले 20 सितंबर को उन्हें "क्वालिटी टास्क लिंकेज" नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा. इसके बाद उन्होंने उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट लाइक और शेयर करने के लिए कहा और उनके अकाउंट की डिटेल्स ले लीं.

लोन लेकर दिए पैसे

प्राचार्य मनीषा कुलदीप ने बताया कि शुरू में उनसे ₹150 जमा करने को कहा गया फिर ₹500, जिसके बाद उन्हें ₹730 का पेमेंट मिला. बाद में उनसे और भी बड़ी रकम जमा करने को कहा गया. स्कैमर्स की चाल में फंसकर उन्होंने पहली बार में पांच लाख रुपये जमा किए और फिर धीरे-धीरे लोन लेकर और अपने पति और भाई से पैसे उधार लेकर उन्होंने कुल ₹22,11,000 जमा कर दिए.

रिफंड मांगने पर आरोपियों ने बंद किया जवाब देना

प्राचार्य के पैसे जमा करने के बाद साइबर फ्रॉड करने वालों ने पैसे वापस नहीं किए और इसके बजाय रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे और पैसे जमा करने का दबाव बनाते रहे. जब प्रिंसिपल को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे. प्रिंसिपल के रिफंड मांगने पर फ्रॉड करने वालों ने ग्रुप चैट में जवाब देना बंद कर दिया. ठगा हुआ महसूस करके पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

