मंत्रालय में देर से आने और गैरहाजिर रहने वालों पर लगेगी लगाम, इस दिन से बदलेगा अटेंडेंस पैटर्न

Biometric Attendance System: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय महानदी भवन में ट्रांसपेरेंट और सही अटेंडेंस पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय में आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा. यह सिस्टम 1 दिसंबर, 2025 से लागू होगा. पोर्टल पर ज़रूरी जानकारी जमा करने की डेडलाइन 7 नवंबर तय की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में सभी डिपार्टमेंट हेड और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

1 दिसंबर से मंत्रालय में बदलेगा अटेंडेंस का तरीका

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर के मंत्रालय, महानदी भवन में अटेंडेंस को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए 1 दिसंबर, 2025 से आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) लागू करने का निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं. इस नए सिस्टम के तहत, कर्मचारियों को अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों से लगानी होगी, जो सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी. इससे देर से आने और बिना बताए अनुपस्थित रहने वालों पर प्रभावी नियंत्रण होगा. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 नवंबर तक पोर्टल पर अपना आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य है.

देर से आने और गैरहाजिर रहने वालों पर लगेगी लगाम

इस नए सिस्टम के तहत हर कर्मचारी की अटेंडेंस सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी. इससे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और देर से आने या बिना बताए गैरहाजिर रहने वालों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. नए सिस्टम के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने आधार नंबर अपडेट करने होंगे. इसके बाद, अटेंडेंस सिर्फ पूरे मंत्रालय परिसर में लगी बायोमेट्रिक मशीनों से ही रिकॉर्ड की जा सकेगी.