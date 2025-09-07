रायपुर की गलियों में गूंजा ड्रग्स का साया, गैंगवार का खतरा बढ़ा, नव्या-विधि गुटों में भिड़ंत

Raipur Drug Nexus: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग्स नेक्सस के बड़े खुलासे के बाद तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में हो चुकी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल के समर्थक अब आमने-सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों महिला ड्रग पैडलरों के समर्थक गुट गुरुवार-शुक्रवार की रात को आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद शहर में तनाव बढ़ गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय रसूखदार दो बिल्डरों की समझाइश से बड़ा विवाद टल गया, लेकिन इस घटना के बाद फिलहाल पुलिस एक्टिव हो गई है और राजधानी में गश्त भी तेज हो गई है, क्योंकि ड्रग्स के इस मामले में लगातार कई खुलासे भी हो रहे हैं.

क्या है ड्रग्स नेक्सस का मामला

दरअसल, यह ड्रग्स नेक्सस मामला पिछले कुछ महीनों से रायपुर की राजनीति और सड़कों पर छाया हुआ है, नव्या मलिक और विधि अग्रवाल के बीच पिछले कई महीनों से न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी देखी जा रही है, दोनों गुटों में ऐसे लोग शामिल हैं जो सीधे तौर पर महिला ड्रग पैडलरों से नशे की आपूर्ति लेते रहे हैं. हाल ही में कोर्ट परिसर में भी इन दोनों के बीच जुबानी झगड़ा हो चुका है, हालांकि पुलिस को कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नव्या मलिक और विधि अग्रवाल से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें उन्होंने कई अहम जानकारियां भी पुलिस को दी हैं.

रायपुर में भी बढ़ा ड्रग्स का खतरा

बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान नव्या ने जब विधि का नाम लिया तो उसी के बाद से विवाद बढ़ा है. हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को सायबर सेल और एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच में लिया है. वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि ड्रग्स का यह कनेक्शन रायपुर से चलकर अलग-अलग शहरों में फैला हुआ है, जहां गोवा और महाराष्ट्र में भी ड्रग्स स्पलाई की बात सामने आई है. वहीं रायपुर में ड्रग्स की तस्करी और सेवन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, युवाओं में नशे की आदत ने कई परिवारों को बर्बाद किया है, पुलिस और प्रशासन ने कई ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क अभी भी सक्रिय ह. इस खुलासे के बाद माना जा रहा है कि यह मामला केवल दो महिला ड्रग पैडलरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी ड्रग माफिया के गहरे कनेक्शन हो सकते हैं.

कौन हैं नव्या मलिक और विधि अग्रवाल

नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दोनों लड़कियां ड्रग्स तस्कर हैं, बता दें कि नव्या मलिक जो एक इंटीरियर डिजाइनर है उसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, बताया जा रहा है कि वह लगातार ड्रग्स सप्लाई करती थी, जिसके कनेक्शन में कई बड़े घरों के लड़के और कारोबारियों के बच्चे शामिल थे, जो उससे ड्रग्स लेते थे. नव्या मलिक के मोबाइल से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जबकि उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं. इसी तरह विधि अग्रवाल भी को भी गिरफ्तार किया गया है जो इवेंट मैनेजर है. वह भी हाईप्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई का करती थी. पुलिस ने दोनों रिमांड पर रखा है. जिसमें बड़ा ड्रग्स कनेक्शन सामने आने की बात कही जा रही है.

