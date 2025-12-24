Advertisement
गैंगस्टर मयंक सिंह को झारखंड से रायपुर लेकर पहुंची पुलिस, 14 घंटे लगे, लॉरेंस बिश्नोई से है कनेक्शन

Gangster Mayank Singh In Raipur: गैंगस्टर मयंक सिंह को पुलिस झारखंड से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लाई है. यहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां कई मामलों में पूछताछ होनी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:34 PM IST
गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लेकर पहुंची पुलिस
Mayank Singh Connections Lawrence Bishnoi: अजरबैजाना से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह झारखंड की जेल में बंद था. जिसे अब कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया गया है, गैंगस्टर को झारखंड से रायपुर लाने में करीब 14 घंटे का समय लगा. इस दौरान दोनों राज्यों की पुलिस के करीब 15 सीनियर अधिकारी साथ में थे. मयंक सिंह को रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि यहां भी उस पर कई बड़े मामले दर्ज हैं. गैंगस्टर मयंक सिंह का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन माना जाता है, जबकि वह गैंगस्टर अमन साव का भी करीबी बताया जाता है. 

गैंगस्टर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट

रायपुर कोर्ट ने गैंगस्टर मयंक सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, ऐसे में उसे रायपुर लाया गया है, 23 दिसंबर की रात में करीब 10 बजे पुलिस उसे झारखंड से लेकर निकली थी, करीब 14 घंटे के सफर के बाद उसे रायपुर पहुंचाया गया. मयंक सिंह के लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साव गैंग से भी संबंध हैं, उस पर रायपुर के कोयला कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय पर गोली चलवाने का आरोप है, इसके अलावा उस पर पीआर ग्रुप के संचालक के कार्यालय पर भी गोली चलवाने का आरोप है. यह मामला रायपुर में बड़ी घटना बन गया था. इसी केस के मामले में उसे कोर्ट लाया गया है. 

मयंक सिंह फिलहाल झारखंड की जेल में बंद था, जहां उस पर झारखंड में भी दर्जनों मामले चल रहे हैं. छत्तीसगढ़ पुलिस भी उस पर लगातार नजर रख रही थी. मयंक सिंह झारखंड में कई मामले में कुख्यात अपराधी है. उसे हाल ही में अजरबैजान से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था, वह झारखंड का ऐसा पहला आरोपी है, जिसे विदेश प्रत्यर्पित करके लाया गया था. 

कई मामले दर्ज 

बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस के मुताबिक मयंक सिंह पर 45 से ज्यादा केस दर्ज हैं. जिसमें धमकी, फायरिंग, रंगदानी, हत्या जैसे कई आपराधिक मामले भी शामिल हैं. वह भारत से भाग गया था, जिसके बाद वह विदेश में रहकर लगातार अपना नेटवर्क भी चला रहा था. मयंक सिंह पर उद्योगपतियों, नेताओं से भी रंगदानी मांगने का आरोप है. अमन साव का एनकाउंटर पहले हो चुका है, ऐसे में मयंक सिंह से होने वाली पूछताछ अहम मानी जा रही है. क्योंकि उससे कई राज खुल सकते हैं. यही वजह है कि झारखंड पुलिस भी उससे लगातार पूछताछ कर चुकी हैं. 

