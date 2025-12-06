Advertisement
रायपुर

रायपुर GE रोड पर जल्द बनेगा 173 करोड़ का फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत, ये चौक होंगे शामिल

Raipur News: रायपुर को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात मिली है. लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने GE रोड फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह फ्लाईओवर 173 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:47 AM IST
GE Road Flyover in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक और बड़ा तोहफ़ा मिला है. शहर की सबसे बिज़ी और ज़रूरी सड़कों में से एक GE रोड पर चार-लेन वाले फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियल मंज़ूरी मिल गई है. इस अहम फैसले की घोषणा लोक निर्माण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने की है.  यह फ्लाईओवर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत लगभग 173 करोड़ रुपये होगी. यह शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा.

GE रोड फ्लाईओवर को मिली स्वीकृति
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी विकास को गति देने और राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है. उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जीई रोड पर गुरु तेगबहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक होते हुए गुरुनानक चौक तक चार लेन वाले फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 173 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है.

ये चौक होंगे शामिल
इस फ्लाईओवर का निर्माण गुरु तेज़बहादुर उद्यान से शुरू होकर तेलीबांधा के नेताजी सुभाष चौक होते हुए गुरुनानक चौक तक किया जाएगा. यह रास्ता रायपुर के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक है और उम्मीद है कि इस फ्लाईओवर के बनने से इस पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम से काफी और लंबे समय तक राहत मिलेगी.

 173 करोड़ रुपये की लागत
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹173 करोड़ है. यह फ्लाईओवर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें चार लेन होंगी, जिससे एक साथ बड़ी संख्या में गाड़ियां चल सकेंगी. यह मंज़ूरी रायपुर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे पहले एक्सप्रेस हाईवे को फुंडाहर चौक से जोड़ने के लिए भी मंज़ूरी दी गई थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

