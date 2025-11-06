रायपुर में बड़ी घटना, फार्महाउस में लड़की के साथ गैंगरेप, बर्थडे पार्टी का था बहाना

Raipur News: रायपुर में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़की को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर फार्महाउस पर बुलाया गया और फिर यही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया. घटना रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां लड़की ने बताया कि बॉयफ्रेंड के दो दोस्तों ने उसे जन्मदिन मनाने के लिए उनके कुंरा स्थित एक फार्महाउस पर ले गए थे, यहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामले में एक आरोपी पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

रायपुर के हैं आरोपी

आरोपी रायपुर के ही बताए जा रहे हैं, लड़की ने पुलिस को बताया कि पहले आरोपियों ने उसे उसके बॉयफ्रेंड मिलवाने का झांसा दिया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड भी है, उसे झांसे में लेकर दोनों फार्महाउस पहुंच गए और फिर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर लड़की को पिला दी थी, इसके बाद दोनों ने लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. वहीं विरोध करने पर लड़की को जान से मारने और उसके रिश्तेदारों पर भी हमला करने की धमकी आरोपियों ने दी थी.

एक्शन में रायपुर पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर पुलिस एक्टिव हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जहां धरसींवा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तेलीबांधा में रहने वाले आरोपी आशीष जोशी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी रूपेंद्र जोशी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत, धमकी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं पीड़ित लड़की से भी और जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके. वहीं रायपुर की इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है.

