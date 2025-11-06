Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2990708
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर में बड़ी घटना, फार्महाउस में लड़की के साथ गैंगरेप, बर्थडे पार्टी का था बहाना

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां धरसींवा इलाके में बने एक फार्महाउस में लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में बड़ी घटना
रायपुर में बड़ी घटना

Raipur News: रायपुर में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़की को बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर फार्महाउस पर बुलाया गया और फिर यही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया. घटना रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां लड़की ने बताया कि बॉयफ्रेंड के दो दोस्तों ने उसे जन्मदिन मनाने के लिए उनके कुंरा स्थित एक फार्महाउस पर ले गए थे, यहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामले में एक आरोपी पकड़ा गया है, जबकि एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. 

रायपुर के हैं आरोपी 

आरोपी रायपुर के ही बताए जा रहे हैं, लड़की ने पुलिस को बताया कि पहले आरोपियों ने उसे उसके बॉयफ्रेंड मिलवाने का झांसा दिया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड भी है, उसे झांसे में लेकर दोनों फार्महाउस पहुंच गए और फिर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर लड़की को पिला दी थी, इसके बाद दोनों ने लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. वहीं विरोध करने पर लड़की को जान से मारने और उसके रिश्तेदारों पर भी हमला करने की धमकी आरोपियों ने दी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः रायपुर में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से पहुंचे थे छत्तीसगढ़, हो सकते हैं खुलासे

एक्शन में रायपुर पुलिस 

घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर पुलिस एक्टिव हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जहां धरसींवा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तेलीबांधा में रहने वाले आरोपी आशीष जोशी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी रूपेंद्र जोशी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत, धमकी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं पीड़ित लड़की से भी और जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके. वहीं रायपुर की इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, 3 डिग्री गिरा तापमान, यहां सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh Crime Newschhattisgarh newsraipur news

Trending news

Sidhi news
थप्पड़ मारे...बाल नोचे, मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे, देखें हैवानियत
ujjain news
महाकाल नगरी में अनोखी शादी! त्रिशूल-डमरू पर बना कार्ड, सोशल मीडिया पर वायरल
ujjain news
अब आसानी से पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर! जल्द बनेगा नया समानांतर चार लेन ब्रिज
mp tikamgarh news
किसानों के साथ धोखा! असली DAP के नाम पर निकली काली मिट्टी, बोरी खुलते ही उड़ गए होश
ashoknagar news
बिना टेंशन इंजॉय करें शादी! पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, WhatsApp पर मिलेगी अपडेट
damoh news
नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, रमजान को भेजा जेल
Bilaspur Train Accident
मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा
momos
आप भी खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा
jabalpur airport news
...जब सांसद जी की फ्लाइट को मिला नया पायलट, तब जाकर उड़ान ने ली राहत की सांस!
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन