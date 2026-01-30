Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर मोबाइल लेकर जेल के अंदर पहुंची प्रेमिका, सुरक्षा की उड़ाई धज्जियां; बनाई रील और लिखा- रिएक्शन देखा!

CG News: रायपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गर्लफ्रेंड ने रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जिया उड़ाते हुए अपने प्रेमी से उसके जन्मदिन पर मिलने के लिए जेल के अंदर मोबाइल ले गई. उसने वीडियो शूट किया, बकायदा रील भी बनाई फिर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:10 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Raipur News: छत्तीसगढ़ के रायपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां जिस सेंट्रल जेल में कैदी से मिलते वक्त फोन ले जाने पर सख्त मनाही होती है, वहीं एक गर्लफ्रेंड ने इन नियम की धज्जियां उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के कटघर में लाकर खड़ा कर दिया है.  जेल के अंदर लड़की का बॉयफ्रेंड कैद था. उस दिन उसका जन्मदिन था, लड़की ने पहले तो जेल में किसी तरह मोबाइल पहुंचवाया इसके बाद खुद अंदर गई और प्रेमी के साथ रील बनाई पिर उसे इंटरनेट पर पोस्ट किया जिसका कैप्शन थी- रिएक्शन देखो! 

जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर मारी सेंध
जेल में जहां कैदी से मिलते वक्त अपना फोन बाहर जमा कराना पड़ता है वहीं इस लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ बकायदा रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. वीडियो में लड़की को जेल के मुलाकात रूम में उसके बॉयफ्रेंड से बात करते देखा जा सकता है. वीडियो जबसे वायरल हुई है व्यूवर्स तो हैरान हुए ही हैं जेल के सुरक्षाकर्मी भी हक्के-बक्के रह गए हैं. आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे. इसमें किसकी मिली भगत है. 

सवालों के कटघर में सुरक्षा व्यवस्था
वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान तारकेश्वर के रूप में हुई है.  अब सवाल ये है कि जेल के मुलाकात कक्ष में मोबाइल पहुंचा कैसे? लड़की ने आखिर इतनी टाइट सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध मारी तो मारी कैसे. मुलाकात से पहले अगर उसकी सुरक्षा जांच हुई थी तो ऐसा होना संभव नहीं है. वीडियो के सामने आते ही जेल प्रशासन की घोर लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है. 

पहले भी सामने आए ऐसे मामले
ये पहली बार नहीं जब रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर चूक की खबर सामने आई है. इससे पहले भी ऐसी लापरवाही देखी जा चुकी है. इससे पहले भी जेल परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामान मिलने की खबर सामने आई है. वहीं इस मामले पर जेल अधीक्षक  का कहना है कि वीडियो कैसे बना और कब बना इसकी जानकारी ली जा रही है. जो हुआ वो बड़ी लापरवाही उजागर करती है. जिसकी भी इस कांड में मिलीभगत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

