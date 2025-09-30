Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2941851
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

अफेयर को लेकर हुआ विवाद, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर की हत्या, फिर हो गई फरार

Raipur News: रायपुर में एक नाबालिग गर्लफ्रेंड (16) ने अपने बॉयफ्रेंड की चाकू गोदकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण अफेयर को लेकर हुआ विवाद है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच मे जुटी है. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एवॉन लॉज में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां एक 16 वर्षीय नाबालिग गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हत्या अफेयर से जुड़े विवाद के कारण हुई है. मृतक युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और रायपुर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिर में भतीजे ने चाची पर किया खौफनाक हमला, पूरे गांव में मची सनसनी

 

Add Zee News as a Preferred Source

गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर की हत्या
दरअसल,  नाबालिग आरोपी गर्लफ्रेंड  ने बॉयफ्रेंड के गले और पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से 5 वार किए. वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग ने चतुराई से लॉज का रूम बाहर से बंद कर दिया और कमरे की चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंककर वहां से फरार हो गई. वह सीधे बिलासपुर स्थित अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने तुरंत नाबालिग को लेकर कोनी थाना पहुंचे, जिसके बाद यह गंभीर मामला सामने आया.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मृतक
बिलासपुर पुलिस से सूचना मिलने पर गंज पुलिस लॉज पहुंची और दूसरी चाबी से कमरा खोला तो युवक का शव औंधे मुँह पड़ा हुआ मिला. जांच में पता चला कि मृतक मोहम्मद सद्दाम था, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और रायपुर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था.

यह भी पढ़ें: दरिंदा है या पिता? पत्नी ने किया इंकार तो 4 महीने की बेटी को उठाकर पटका, चीखती रही मासूम नहीं आई दया

 

27 और 28 सितंबर को लॉज में रुकी थी नाबालिग 
पुलिस ने बताया कि मृतक 27 और 28 सितंबर को नाबालिग के साथ लॉज में आया था. पुलिस अब नाबालिग गर्लफेंड से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने लॉज में ठहरने के लिए कौन सा पहचान पत्र इस्तेमाल किया था. क्योंकि 27 सितंबर को उसे नाबालिग के साथ लॉज से निकलते देखा गया था. 28 सितंबर को नाबालिग गर्लफेंड को अकेले लॉज से निकलते देखा गया था. और सोमवार शाम जब पुलिस लॉज पहुंची तो लॉज वालों को मर्डर का पता चला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

TAGS

raipur newsBilaspur News

Trending news

raipur news
अफेयर को लेकर हुआ विवाद, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की चाकू मारकर की हत्या,फिर हुई फरार
mp durga puja
क्या MP में दशहरा के दिन स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे? जानिए यहां
damoh news
दमोह के मजदूर कर्नाटक में बंधक, 27 लोग सुरक्षित वापस जल्द लौटेंगे घर
Dussehra Holidays 2025
दशहरे पर 6 दिनों की छुट्टी, बिलासपुर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
gwalior news
6 महीने से गायब नाबालिग लड़की, 350KM दूर मिली; मां की एक बात से छोड़ दिया था घर
Rajnandgaon News in hindi
महतारी एक्सप्रेस की आड़ में महाराष्ट्र से शराब तस्करी, GPS को चकमा देकर हो रहा था खेल
Neemuch Police
धूम स्टाइल में चोरी! नीमच पुलिस ने हाई-टेक गैंग का भंडाफोड़ किया, खंगाले गए 700CCTV
jashpur news
न देवी-न देवता! नवरात्रि में राक्षस महिषासुर की होती है पूजा, जानिए इसकी पूरी कहानी
hamidia college news
हमीदिया कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, बाल-बाल बचे प्रधानाचार्य
Neemuch News
स्कूटी पर स्टंट, पुलिसकर्मी से हाथापाई, अब स्टंटबाज युवक पर लटकी कार्रवाई की तलवार
;