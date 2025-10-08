Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952308
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द से जल्द करें आवेदन की तैयारी

Chhattisgarh Sarkari Job: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखभाल संस्था) के 55 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द से जल्द करें आवेदन की तैयारी

Chhattisgarh Government Job: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के 55 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.  इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई सभी जानकारियों के साथ आवेदन कर सकते हैं.

महिला एवं बाल विकास विभाग में बंपर भर्ती
दरअसल,  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) पद के लिए 55 रिक्तियों पर भर्ती की घोषणा की है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.  इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

परीक्षा की संभावित तिथि 
परीक्षा की संभावित तिथि 18 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है और परीक्षा केंद्र मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में बनाए जाएंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे; किसी भी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन में गलती होने पर क्या करें?
आवेदन शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान भी केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. अगर आवेदन में कोई गलती हो जाती है, तो सशुल्क त्रुटि सुधार का मौका 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर रात 11:59 बजे तक दिया जाएगा. इस त्रुटि सुधार के लिए ₹500 का शुल्क लिया जाएगा, और यह सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा. अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल निवासी और नि:शक्तजन/भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में ही सुधार कर पाएंगे. इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप CGPSC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

mp news
अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया
mp news
सीरियल किलर की दस्तक? भोपाल में मिले लाश के टुकड़े, बोरे में भरकर लगाया ठिकाने
mp news
जमाई राजा की बेईमानी नहीं आई रास तो ससुराल वालों ने जमकर पीटा, अब अस्पताल में पाहुन!
mp news
राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में देवी-देवताओं का अपमान, कार्यक्रम भी 1 दिन में निपटाया
chhatarpur news hindi
बुजुर्ग पर तंत्र-मंत्र का शक, 20 लोगों ने कर दिया हमला; पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
Cough Syrup Death
बच्चों को कब देनी चाहिए कफ सिरप, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें और क्या ना करें
chhattisgarh news
दुर्ग में रफ्तार का कहर! मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचला
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड संग लिव-इन में रहता था, पैसे हुए खत्म तो खुद के अपहरण की रची साजिश
indian railway
MP-छत्तीसगढ़ के लिए मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना, 4 रेलवे रूट को मिली मंजूरी
mp news
'I LOVE PIG', इंदौर में लगा विवादित पोस्टर, कांग्रेस ने FIR की मांग की, जानें मामला