छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द से जल्द करें आवेदन की तैयारी

Chhattisgarh Government Job: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के 55 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई सभी जानकारियों के साथ आवेदन कर सकते हैं.

महिला एवं बाल विकास विभाग में बंपर भर्ती

दरअसल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) पद के लिए 55 रिक्तियों पर भर्ती की घोषणा की है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है. इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

परीक्षा की संभावित तिथि

परीक्षा की संभावित तिथि 18 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है और परीक्षा केंद्र मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में बनाए जाएंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे; किसी भी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे.

आवेदन में गलती होने पर क्या करें?

आवेदन शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान भी केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. अगर आवेदन में कोई गलती हो जाती है, तो सशुल्क त्रुटि सुधार का मौका 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर रात 11:59 बजे तक दिया जाएगा. इस त्रुटि सुधार के लिए ₹500 का शुल्क लिया जाएगा, और यह सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा. अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल निवासी और नि:शक्तजन/भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में ही सुधार कर पाएंगे. इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप CGPSC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

