न्यू ईयर से पहले बिजली बिल हाफ, 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को राहत! जानें कैसे करें अप्लाई?

Half Electricity Bill Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 'हाफ बिजली बिल योजना' का विस्तार किया है और इसे 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया है. इस छूट का लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:13 AM IST
Half Electricity Bill Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल से पहले आम लोगों को बड़ी राहत दी है और अब नई व्यवस्था के तहत राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा. पहले यह सीमा 100 यूनिट थी, जिसे बढ़ाकर अब 200 यूनिट किया गया है. यानी 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. पिछले महीने ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है और इसका सीधा फायदा 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलने लगा है.

400 यूनिट तक खपत वालों को भी लाभ

छत्तीसगढ़ के लोगों को मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत 1 दिसंबर 2025 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने पर हाफ बिल यानी 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिल रहा है. पूरे राज्य में यह योजना लागू की जा चुकी है और दिसंबर 2025 के बिलिंग साइकिल में इसका असर दिखने लगा है. सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 'हाफ बिजली बिल योजना' का विस्तार किया है और इसे 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया है. इस छूट का लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. यानी 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों को भी 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

कैसे करें हाफ बिजली बिल योजना के लिए अप्लाई?

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'हाफ बिजली बिल योजना' का विस्तार 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए किया है. यह योजना स्वतः उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो छत्तीसगढ़ के घरेलू बिजली कनेक्शन धारक हैं और 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए आपको अलग से किसी तरह का आवेदन या रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें- नए साल से एमपी में लोगों को लगेगा तगड़ा झटका! बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में विद्युत कंपनियां, ये होंगी दरें

कब तक मिलेगी बिजली बिल में छूट

छत्तीसगढ़ में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लोगों को अगले एक साल तक यह छूट मिलेगी और उन्हें 200 यूनिट तक के बिजली बिल पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. सरकार ने यह एक साल के लिए इस योजना का लाभ दिया है ताकि इस दौरान ये लोग अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर छत्तीसगढ़ सरकार सब्सिडी भी दे रही है. इस योजना के तहत 1 किलोवॉट का सोलर प्लांट लगाने पर 15 हजार रुपये और 2 किलोवॉट या उससे ज्यादा का प्लांट लगाने पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना के तहत भी सोलर प्लांट पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है.

छोटी-छोटी आदतों को बदलकर बचाएं बिजली

अगर आप भी छत्तीसगढ़ सरकार की 'हाफ बिजली बिल योजना' का लाभ लेना चाहते हैं तो हर महीने 400 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करें. आप अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदलकर बिजली बचा सकते हैं. इसके लिए जब जरूरत ना हो तो बल्ब, टीवी, पंखें, चार्जर, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें. इन्हें स्टैंडबाय मोड पर भी ना रखें, क्योंकि इससे भी बिजली खर्च होती है. दिन की रोशनी का इस्मेमाल करें. फ्रीज के तापमान को मौसम के हिसाब से कम ज्यादा करें.

