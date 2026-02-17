Advertisement
फरवरी में ही तेवर दिख रही गर्मी, रायपुर में पारा 33 डिग्री, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सूरज

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में फरवरी में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है. राजधानी रायपुर में तापमान 33 डिग्री के पार हो गया है, जिससे यहां दिन में गर्मी हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:14 AM IST
छत्तीसगढ़ में फरवरी में ही गर्मी शुरू
छत्तीसगढ़ में फरवरी में ही गर्मी शुरू

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के तापमान में बढ़ोत्तरी दिखनी शुरू हो गई है, जिससे यहां गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगले एक हफ्ते तक किसी भी तरह की बारिश या फिर तापमान में गिरावट का असर नहीं दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है. जहां तापमान में गिरावट की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है. छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में फिलहाल हर दिन 2 से 3 डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की जाती है, अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है, जहां तापमान में स्थिरता देखने को मिलेगी. 

रायपुर में तापमान 33 डिग्री 

छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का दौर शुरू हो गया है. राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे के दौरान तापमान 33 डिग्री से ज्यादा हो गया है, जिससे यहां अब दिन में भी गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है, केवल सुबह के वक्त हल्की धुंध दिख रही है, लेकिन दिन होते ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया था, जहां सुबह के वक्त हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही यहां भी गर्मी शुरू हो जाती है. दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी तापमान तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे जगदलपुर समेत बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में तापमान अब 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है. 

मौसम शुष्क बना रहेगा 

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहने की पूरी संभावना नजर आती है, यहां तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आती है. अभी राज्य में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है, जिससे मौसम स्थिर हो गया है और ठंड का असर अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. वहीं दिन में अब अच्छी गर्मी हो रही है, जबकि रात में तापमान बढ़ना शुरू हो रहा है. 

छत्तीसगढ़ में फरवरी का पहला हफ्ता ही ठंडा निकला है, लेकिन दूसरे हफ्ते से तापमान में तापमान में बढ़ोत्तरी होनी शुरू हो गई है, जिससे यहां गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. राज्य में फिलहाल ठंड बढ़ने की अब संभावना नजर नहीं आती है. 

