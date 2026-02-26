छत्तीसगढ़ में कूलर पंखे होने लगे साफ, तापमान बढ़ने से गर्मी शुरू, रायपुर-राजनांदगांव में पारा हाई

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ ही गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने बताया कि राजनांदगांव और रायपुर में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है.
CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर शुरू हो गया है. क्योंकि यहां तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने प्रेशर की वजह से कुछ दिनों तक राज्य में बारिश की स्थिति बनी थी. लेकिन, अब फिर से टेम्प्रेचर में इजाफा देखा जा रहा है. जिससे गर्मी शुरू हो चुकी है. जबकि आने वाले तीन दिनों में तापमान में और इजाफा होने की बात कही गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिन के तापमान में हर दिन इजाफा देखा जाएगा, लेकिन रात के तापमान में स्थिरता रहेगी. कई जिलों में तापमान अब दिन के समय में 30 डिग्री से ऊपर जाने लगा है.
राजनांदगांव सबसे गर्म
मौसम विभाग ने बताया कि अधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया है, यहां 34 डिग्री तक तापमान था. इतना ही तापमान राजधानी रायपुर में भी पहुंच चुका है. हालांकि, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ऐसे में यहां सुबह के वक्त हल्की ठंडी का असर हो रहा है. लेकिन, बाकि छत्तीसगढ़ में अब पारा चढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने बताया कि बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. जबकि बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में अब तापमान 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में होली के बाद अच्छी गर्मी होने की संभावना है. लोगों ने कूलर पंखे साफ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गर्मी का असर अब तेज होगा.
छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना नहीं
छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों तक तेज बारिश की स्थिति बनी हुई थी. लेकिन, अब यहां बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है. क्योंकि मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है. जहां अगले सात दिनों तक तापमान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. लेकिन, अब तेज बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है. आने वाले दिनों में मौसम अधिकांश जिलों में शुष्क रहेगा. जिससे गर्मी का असर बढ़ना शुरू होगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी और शुरू हो जाएगी.
छत्तीसगढ़ में ठंड खत्म
छत्तीसगढ़ में ठंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. फरवरी के महीने में ठंड विदाई ले चुकी है. फिलहाल छत्तीसगढ़ के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है. ऐसे में मौसम का इस पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है. अभी आने वाले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहने की संभावना है. यानि बारिश या तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है.
