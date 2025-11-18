झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला... माडवी हिडमा का क्रिमिनल बायोडाटा; इसके कांड सुनकर सिहर जाएंगे आप

Who is Madvi Hidma: दुबला-पतला शरीर, मृदुभाषी और आदर के साथ बात करने वाला... लेकिन, खतरनाक इतना कि कठोर रणनीति और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए कुख्यात था. माडवी हिड़मा ने झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला और बीजापुर हमले का मास्टरमाइंड था. हिड़मा सेंट्रल कमेटी का मेंबर और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का लीडर था, जो कम से कम 26 जानलेवा हमलों के लिए जिम्मेदार था. हिड़मा की पहचान बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के प्रमुख नेता के तौर पर होती थी, जिसे सुरक्षाबलों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में मार गिराया है. हिड़मा पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 45 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. उस पर अलग-अलग राज्य की सरकारों ने कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम रखा था.

एनकाउंटर में माडवी हिड़मा, उसकी पत्नी और कई नक्सली ढेर

बताया जा रहा है कि पुलिस को आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर इलाकों में माओवादी मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया. इस ऑपरेशन में माओवादी सेंट्रल कमेटी का टॉप माओवादी लीडर माडवी हिड़मा के मारे जाने की खबर है. फायरिंग में हिड़मा की पत्नी और कई करीबी लोग भी मारे गए है. आज (18 नवंबर) सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ. फायरिंग सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच हुई. ऑपरेशन में हिड़मा समेत छह माओवादी मारे गए है और अभी भी एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरीश कुमार गुप्ता हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं.

इनपुट्स के आधार पर ऑपरेशन और मिली कामयाबी

एक टॉप ऑफिसर ने बताया, 'पिछले कुछ हफ्तों से आंध्र प्रदेश SIB/इंटेलिजेंस इनपुट्स से खास तौर पर आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर के पास माओवादियों के मूवमेंट का इशारा मिला था और उन इनपुट्स के आधार पर हमने ऑपरेशन किया और यह कामयाबी मिली. सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक, हिडमा उर्फ ​​संतोष, उसकी पत्नी और चार अन्य लोग छत्तीसगढ़ से भाग रहे थे, जब सुबह 6 से 7 बजे के बीच अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली जंगल में सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें घेर लिया.

झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला का आरोपी...

माडवी हिड़मा कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था और उस पर दर्जनों सुरक्षाबलों की जान लेने का आरोप था. भाकपा (माओवादी) की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की बटालियन नंबर-1 के कमांडर हिड़मा के क्रिमिनल बायोडाटा में कई ऐसे बड़े कांड है, जिसे सुनकर सिहर जाएंगे. हिड़मा साल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई थी.

इसके बाद हिड़मा 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शामिल था, जिसमें 33 लोग मारे गए थे और इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल थे. साल 2017 में बुरकापाल हमले में भी हिड़मा शामिल था, जिसमें 24 जवान शहीद हुए थे. हिड़मा साल 2021 में बीजापुर में हुए नक्सली हमले का भी मास्टरमाइंड था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे.