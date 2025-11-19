Advertisement
क्या यह माओवादियों का अंत? तेलंगाना के DGP ने बताया माडवी हिड़मा की मौत का क्या है मतलब

Madvi Hidma Killed: तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) बी शिवधर रेड्डी का मानना है कि नक्सल रैंकों में मोस्ट वॉन्टेड नेता और सुरक्षाबलों पर सबसे खूनी हमलों के लिए जिम्मेदार माडवी हिड़मा की मौत माओवादियों के लिए एक घातक अंतिम झटका है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:35 PM IST
क्या यह माओवादियों का अंत? तेलंगाना के DGP ने बताया माडवी हिड़मा की मौत का क्या है मतलब

What Madvi Hidma Death Means: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने आंध्र-ओडिशा बॉर्डर पर शीर्ष माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा को मार गिराया. माओवादी विरोधी अभियानों के बीच हिडमा की हत्या को सुरक्षाबलों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है. तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) बी शिवधर रेड्डी ने भी माना है कि नक्सल रैंकों में मोस्ट वॉन्टेड नेता और सुरक्षाबलों पर सबसे खूनी हमलों के लिए जिम्मेदार माडवी हिड़मा की मौत माओवादियों के लिए एक घातक अंतिम झटका है.

क्या हिड़मा की मौत माओवादियों का अंत है?

बी शिवधर रेड्डी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, 'माओवादी आंदोलन अब खत्म माना जा सकता है, क्योंकि वह आखिरी जाना-माना लीडर था. माडवी हिड़मा को देश के दूसरे हिस्सों में शायद न जाना जाता हो, लेकिन छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर उसके कंट्रोल में था और उसकी मौत का मतलब है कि राज्य में माओवादियों का अंत हो गया है. कोई दूसरा लीडर नहीं बचा है, जिसका जिक्र किया जा सके. कैडर पार्टी छोड़ रहे हैं. हम कह सकते हैं कि हिड़मा की मौत से भारत में माओवादियों का अंत हो गया है.'

ये भी पढ़ें- सच होने की कगार पर नक्सलवाद को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी, जानें अब कितने बचे हैं नक्सली?

अविभाजित आंध्र प्रदेश में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच (SIB) के हेड रह चुके बी शिवधर रेड्डी ने दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने राज्य में माओवादी आंदोलन पर रोक लगाई और उसे खत्म कर दिया, जिससे टॉप नेताओं को ओडिशा, छत्तीसगढ़ या झारखंड भागना पड़ा. रेड्डी 2011 में SIB के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे, जब 30 साल तक उग्रवाद से लड़ने के बाद लेफ्ट-विंग हिंसा से जुड़ी सबसे कम मौतें और अपराध दर्ज किए गए थे. तब सिर्फ सात आम लोगों की मौत हुई थी और कोई पुलिस जवान हताहत नहीं हुआ. उस साल लेफ्ट-विंग हिंसा के कुल 41 मामले दर्ज किए गए, जो 1980 के बाद सबसे कम थे.

'यह माओवादी आंदोलन का अंत है...'

2011 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया है. DGP ने कहा, 'तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माओवादी पहले ही खत्म हो चुके हैं. ओडिशा और दूसरे राज्यों में भी वे खत्म हो चुके हैं. अब जब हिडमा मर गया है तो छत्तीसगढ़ भी इससे छुटकारा पा चुका है. विचारधारा पूरी तरह से फेल हो गई है.' उन्होंने कहा, 'कुछ निचले दर्जे के नेता और कैडर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में घुस रहे हैं. वे गांवों, कस्बों या शहरों में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ जंगल की जिंदगी जीने की आदत है. उन्हें आसानी से पहचाना और पकड़ा जाएगा. आंध्र प्रदेश पुलिस सभी निचले दर्जे के नेताओं और कैडर को पकड़ रही है. यह माओवादी आंदोलन का अंत है, जैसा हम जानते हैं.'

माडवी हिड़मा से करीब से जुड़े लोग पकड़े गए

बुधवार सुबह, आंध्र प्रदेश SIB चीफ और IGP पी एच रामकृष्ण ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस या ऑक्टोपस की लीडरशिप में अलग-अलग एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ से भागकर राज्य में छिपे माओवादियों पर बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने कहा, 'हाल के सालों में सबसे बड़े और इंटेलिजेंस पर आधारित माओवादी विरोधी एक्शन में आंध्र प्रदेश पुलिस ने कृष्णा, एलुरु, NTR विजयवाड़ा, काकीनाडा और डॉ. बी आर अंबेडकर कोनासीमा जिलों में 50 CPI (माओवादी) ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है, जिससे ऑर्गनाइजेशन के साउथ बस्तर और दंडकारण्य नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. हिरासत में लिए गए लोगों में सीनियर माओवादी लीडर, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन ऑपरेटिव, हथियारबंद प्लाटून मेंबर और पार्टी मेंबर शामिल हैं, जिनमें से कई माडवी हिड़मा से करीब से जुड़े थे.'

ये भी पढ़ें- झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला... माडवी हिड़मा का क्रिमिनल बायोडाटा; इसके कांड सुनकर सिहर जाएंगे आप

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?

- सोडी लकमा उर्फ ​​भीमा (जगरगोंडा एरिया कमेटी का DVCM), जो सुकमा-जगरगोंडा इलाके में हथियारबंद दस्तों को कोऑर्डिनेट करने में शामिल एक खास कमांडर है.

- गंगी लक्ष्मी उर्फ ​​माडे (DVCM), जो धारबा डिवीजन के तहत केरलापाल AC से जुड़ी है. उसे ट्रांजिट रूट और सपोर्ट नोड्स संभालने के लिए जाना जाता है.

- सोडे मनीला (DVCM), जो पामेड़ AC, SBT DVC (साउथ बस्तर डिवीजनल कमेटी) और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) के इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा था, जो पूरे साउथ बस्तर थिएटर में स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे जरूरी भूमिकाओं में से एक है.

- मड़कम मदन उर्फ ​​माधन्ना उर्फ ​​जग्गू उर्फ ​​लखमा (एक सीनियर DVCM), जो जगरगोंडा AC, SBT DVC और DKSZC की देखरेख करता था और जगरगोंडा से किस्ताराम तक ऑपरेशनल हार्टलाइन को असरदार तरीके से कंट्रोल करता था. SBT DVC की कम्युनिकेशन और CyPC टीम से DVCM, मदावी हंधा, बटालियन फ्रेमवर्क के अंदर सुरक्षित मैसेजिंग, इन्फॉर्मेशन फ्लो और टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है.

इन गिरफ्तारियों से माओवादियों को तगड़ा झटका

अधिकारियों ने कहा कि कुल मिलाकर DVCM का यह ग्रुप माओवादी डिवीजनल कमांड सिस्टम का मुख्य हिस्सा है और उनकी एक साथ गिरफ्तारी से कई एरिया कमेटियां कमजोंर हो जाती हैं, जिलों के बीच संपर्क टूट जाते हैं और हाल के सालों में दंडकारण्य इलाके में CPI (माओवादी) को सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल झटका लगता है.

