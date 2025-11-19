Advertisement
सच होने की कगार पर नक्सलवाद को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी, जानें अब कितने बचे हैं नक्सली?

सुरक्षाबलों ने माडवी हिडमा के बाद देवजी को भी मार गिराया है, लेकिन अब भी 250 से 300 के करीब नक्सली बीजापुर-सुकमा और तेलंगाना के सरहदी इलाके में सक्रिय हैं. अभी भी नक्सलियों के कैडर के पास ऑटोमैटिक हथियार मौजूद हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:23 PM IST
सच होने की कगार पर नक्सलवाद को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी, जानें अब कितने बचे हैं नक्सली?

Naxalism Shrinking: सुरक्षाबलों ने पहले माडवी हिडमा को मार गिराया और अब देवजी के मारे जाने की खबर है. छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल महासचिव देवजी के मारे जाने की भी खबर है. देवजी जी भी उसी जगह पर मारा गया है, जहां 18 नवंबर की सुबह नक्सली लीडर माडवी हिड़मा मारा गया था. इसके बाद यह साफ हो गया है कि नक्सलवाद सिमटता जा रहा है और अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. 

सिमटता जा रहा नक्सलवाद का प्रभाव

नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षाबलों की रणनीति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टारगेट मार्च 2026 के बाद नक्सली प्रभाव और क्षेत्र घटता जा रहा है. दक्षिण बस्तर में आतंक का प्रयाय रहे माडवी हिड़मा और देवजी की मौत के बाद अब नक्सली बैकफुट पर हैं. इसके बाद यह कहा जाने लगा है कि नक्सलवाद का आखिरी पन्ना तेजी से लिखा जा रहा है और हथियारबंद नक्सलवाद जल्द ही इतिहास की किताबों में सिमट जाएगा.

ये भी पढ़ें- झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला... माडवी हिड़मा का क्रिमिनल बायोडाटा; इसके कांड सुनकर सिहर जाएंगे आप

अब कितने बचे हैं नक्सली?

बताया जा रहा है कि माडवी हिड़मा और देवजी की मौत बाद नक्सल संगठन कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी जंगल की गहराई में नक्सलियों की फौज मौजूद है. अब 250 से 300 के करीब नक्सली बीजापुर-सुकमा और तेलंगाना के सरहदी इलाके में सक्रिय हैं. अभी भी नक्सलियों के कैडर के पास ऑटोमैटिक हथियार मौजूद हैं.

हिड़मा-देवजी के बाद किसका नंबर?

माडवी हिड़मा और देवजी के बाद सुरक्षाबलों के निशाने पर 5 प्रमुख नक्सली हैं, जो जंगलों के भीतर अलग-अलग जगहों पर छिपे हुए हैं. हालांकि, सुरक्षाबल लगातार एक्शन में हैं और तलाश में जुटे हैं. जिस जगह पर हिड़मा और देवजी मारे गए, उस जगह अभी भी ऑपरेशन चल रहा है. बचे हुए नक्सलियों में पोलित ब्यूरो सदस्य में गणपति, सेंट्रल कमिटी के सदस्य में संग्राम, उदय, गणेश उइके और अनल हैं.

