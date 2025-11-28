DGP-IG Conference Live Update: PM-शाह की आमद से रायपुर हाई-अलर्ट, DGP–IG कॉन्फ्रेंस में पहली बार SP के लिए सीटें, भारी वाहनों की एंट्री बैन

DGP-IG Conference Letest Update: नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में होने वाली DGP–IG कॉन्फ्रेंस को लेकर गुरुवार रात से ही शहर में हलचल बढ़ी हुई है. क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अचानक प्रोटोकॉल बदलते हुए रात में ही रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया. 28 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस बड़े सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे. देशभर से लगभग 600 अधिकारी और VIP रायपुर पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था और सख्त कर दी गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, अमित शाह शुक्रवार सुबह आने वाले थे, लेकिन सुरक्षा और प्रोटोकॉल की जरूरत को देखते हुए वे गुरुवार देर रात ही विशेष विमान से रायपुर पहुंचे. वहीं पीएम मोदी 28 नवंबर की रात रायपुर आएंगे. उनके ठहरने की व्यवस्था नए स्पीकर हाउस M-1 में की गई है, जबकि अमित शाह वित्त मंत्री आवास M-11 में ठहरे थे. NSA अजीत डोभाल शुक्रवार सुबह पहुंचेंगे. इस बार खास बात यह है कि पहली बार SP रैंक के अधिकारियों को भी सम्मेलन में सीटें दी जा रही हैं.

भारी वाहनों पर रोक लगी

सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि तीन दिनों के लिए माना एयरपोर्ट का आगमन गेट आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों से गेट–2 का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है. नवा रायपुर में भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है ताकि VVIP मूवमेंट में कोई दिक्कत न आए. अधिकारियों के रायपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है और उनके लिए 400 से ज्यादा निजी गाड़ियां बुक की गई हैं. जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र पासिंग टैक्सियां भी बुलाने की तैयारी है.

ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू

पिछले दो दिनों से प्रोटोकॉल के तहत रिहर्सल भी लगातार जारी रही, जिसे गुरुवार को पूरा कर लिया गया है. नवा रायपुर के उन रास्तों को प्राथमिकता दी गई है जहां से माना एयरपोर्ट, स्पीकर हाउस और IIM को जोड़ा जाता है. सम्मेलन के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा. प्रशासन की कोशिश है कि रोजमर्रा की आम आवाजाही ज्यादा प्रभावित न हो, लेकिन सुरक्षा नियमों के चलते कई मार्गों पर सख्ती अनिवार्य की गई है.

चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

इस बड़े आयोजन को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने छह लेवल के पास जारी किए हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ने चार तरह के पास बनाए हैं. लगभग 300 पुलिसकर्मी-जिनमें बड़ी संख्या ट्रेनी SI की है. मुख्य अधिकारियों के साथ अटैच किए गए हैं, ताकि सुरक्षा और मूवमेंट में कोई चूक न हो. इतने बड़े स्तर पर पहली बार इतनी संख्या में ट्रेनी SI को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उन्हें भी जमीनी अनुभव मिल सके.

नवा रायपुर लगभग सील

कॉन्फ्रेंस के तीन दिनों में नवा रायपुर लगभग सील रहेगा और किसी भी रास्ते से गुजरने वालों को थ्री–लेयर सुरक्षा जांच से होकर जाना होगा. सुरक्षा व्यवस्था में 1000 से ज्यादा स्टाफ तैनात किया गया है, जिसमें कैटरिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग जैसे तकनीकी टीम भी शामिल हैं. लगातार बढ़ रही VIP मूवमेंट के कारण प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है. वहीं अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह आयोजन नवा रायपुर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी परीक्षा दोनों है.

(रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर)