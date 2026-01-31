Advertisement
रायपुर

रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर हिट एंड रन का मामला, 3 की मौत, बाइक सवारों को 8KM तक घसीटा

Raipur News: रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर तिल्दा थाना क्षेत्र के भूमिया गांव के पास एक भयानक हिट-एंड-रन हादसा हुआ है. एक अज्ञात तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवारों समेत कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:05 AM IST
रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर हिट एंड रन का मामला, 3 की मौत, बाइक सवारों को 8KM तक घसीटा

Raipur Bilaspur Highway: रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ है. भूमिया गांव के पास हुए इस हिट-एंड-रन हादसे में एक अनजान गाड़ी ने बाइक सवारों समेत कई लोगों को टक्कर मार दी. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया और बाइक सवार को लगभग 8 किलोमीटर तक घसीटता रहा.

रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर हिट एंड रन का मामला
यह घटना सिर्फ़ एक मामूली हादसा नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रूरता का काम था. जानकारी के अनुसार शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, अनजान गाड़ी का चालक टक्कर के बाद रुका नहीं, बल्कि भागने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी के साथ करीब 8 किलोमीटर तक घसीटता रहा. इस अमानवीय और भयानक घटना में मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान घनराम यदु, लक्ष्मी शंकर यदु और देवेंद्र यादव के रूप में हुई है.

इस हादसे में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत सिमगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.  तिल्दा पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है. मौके से भागे वाहन की पहचान के लिए हाईवे के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं. इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में काफी गुस्सा है.

