Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

ये हैं देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन, 70 से अधिक पैरामीटर्स पर उतरे खरे; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित

Chhattisgarh News: IIM नवा रायपुर में 60वें अखिल भारतीय DGP-IG कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया गया. जानिए देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन से हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:19 PM IST
ये हैं देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन, 70 से अधिक पैरामीटर्स पर उतरे खरे; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. कॉन्फ्रेंस से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के तीन सबसे अच्छे पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया. केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद दिल्ली के गाजीपुर को पहला स्थान का अवॉर्ड दिया. इसके साथ ही दो और पुलिस स्टेशनों को भी सम्मानित किया गया.

ये हैं देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन
दरअसल, नवा रायपुर में शुरू हुए तीन दिवसीय DGP–IG कॉन्फ्रेंस की शुरुआत देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को सम्मानित करने के साथ हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 70 से अधिक पैरामीटर्स पर मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए. देश में पहला स्थान दिल्ली के गाज़ीपुर थाना को मिला, दूसरा स्थान अंडमान–निकोबार के पहरगांव थाना ने प्राप्त किया, जबकि तीसरा स्थान कर्नाटक के कवितला रायचूर थाना को दिया गया. दोपहर 2:30 बजे शुरू हुए पहले सेशन में देशभर से आए DGP, IG, डेलीगेट्स और मेडल विजेताओं ने शामिल होकर पुलिसिंग में उत्कृष्टता का सम्मान किया.

यह भी पढ़ें: आज DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे PM मोदी, ऐसा रहेगा रायपुर में दिनभर का कार्यक्रम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित
बता दें देशभर के 70 पुलिस स्टेशनों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर टॉप 10 की सूची तैयार की गई. इनमें से सर्वोत्तम तीन पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया गया. देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन दिल्ली का गाज़ीपुर थाना चुना गया. दूसरे स्थान पर अंडमान–निकोबार का पहाड़गांव पुलिस स्टेशन रहा, जबकि तीसरा स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितल पुलिस स्टेशन को मिला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों श्रेष्ठ थानों को मंच पर सम्मानित किया.

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में हो रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शामिल होंगे. पहले दिन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था. आज, PM देश भर के DGP और टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा रिव्यू करेंगे. कॉन्फ्रेंस में एक विकसित भारत – एक सुरक्षित भारत की स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी.

