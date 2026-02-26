Advertisement
रायपुर तहसील में वकीलों का भारी हंगामा, कर्मचारी से पूछी जाति, धक्का-मुक्की और तहसीलदार को कहे अपशब्द

Raipur News-रायपुर में तहसील कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ वकीलों ने तहसील कोर्ट से आदेश की कॉपी नहीं मिलने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. आरोप है कि दस्तावेज की प्रति देने में देरी होने पर वकील नाराज थे. इसके बाद कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:46 PM IST
Huge Dispute in Tehsil-छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित तहसील कार्यालय में नकल कॉपी को लेकर वकीलों ने जमकर हंगामा किया. एक वकील ने कर्मचारी से जाति पूछी और गाली-गलौज कर धक्का-मुक्की भी की. वकीलों ने कर्मचारियों पर दस्तावेज के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया है. तहसील कार्यालय में कर्मचारी को मारने की भी धमकी दी गई. यह घटना बुधवार की बताई जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

नकल मांग रहे थे वकली
जानकारी के अनुसार, वकील हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए जरूर दस्तावेज की नकल मांग रहे थे. आरोप है कि तय समय में नकल की कॉपी नहीं दी गई और पैसों की डिमांड की गई. इसी को लेकर वकीलों और कर्मचारियों के बीच बहस हुई. इसके बाद तहसील कार्यालय में हंगामा हो गया. 

तहसीलदार को भी कहे गए अपशब्द
वहीं आरोप है कि इस हंगामे के दौरान कुछ वकीलों ने बदलसूकी की और अवैध वसूली जैसे आरोप लगाए. वहीं हंगामे के बीच तहसीलदार को भी अपशब्द बोले गए. इतना ही नहीं एक कर्मचारी से बार-बार उसका नाम, जाति पूछे जाने और मारपीट की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है. बदसलूकी करने वाले वकीलों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है. यह घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है.  

कर्मचारियों ने की शिकायत
इस मामले को लेकर वकील भगवानू नायक ने कहा कि राजस्व विभाग ने तहसील ऑफिस में आम जनता अपने रोजमर्रा से जुड़े मामलों के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में काम करने के बहाने अलग से पैसों की मांग करना गलत है. इस तरह के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए. इस मामले में तहसीलदार राममूर्ति दीवान ने कहा कि नकल कॉपी को लेकर कुछ वकीलों की तरह से हंगामा किया गया है. कर्मचारियों ने बदसलूकी की शिकायत की है. इस संबंध में दोनों पक्षों से चर्चा की जाएगी.

