पत्नी को मार डाला, गिरफ्तार कर लो... हाथ में खून से सना रॉड लेकर थाने पहुंचा पति

Raipur Crime News: हाथ में खून से सना रॉड और एक व्यक्ति थाने पहुंच गया. थाने पहुंचकर बोला- मैंने अपनी बीवी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लो. पुलिस भी इस घटना को सुनकर चौंक गई और पहले आरोपी के हाथ से रॉड जब्त किया. फिर आरोपी को पकड़कर लॉकअप में डाला. यह घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर के टोकरो ग्राम में घटी. जहां, एक पति ने लोहे के रॉड से मारकर पत्नी को मौत के घाट (Husband killed Wife) उतार दिया है.

पत्नी की चरित्र पर था पति को शक

रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसको लेकर उसने लोहे के रॉड से पत्नी प्रियंका पर वार किया, जिसके बाद वह मौके पर ही गिर गई और चिल्लाने लगी. इलाज के दौरान पत्नी प्रियंका सेन की मौत हो गई है. पति ने जब अपनी पत्नी पर हमला किया, तब उसके मौके पर उसके बच्चे भी मौजूद थे और पिता की क्रूरता देखकर बच्चे जोर-जोर से रोने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी पर हमले के बाद आरोपी पहुंच गया थाने

पत्नी प्रियंका पर हमला करने के बाद आरोपी पति मुकेश थाने पहुंच गया और उस समय उसके हाथ में वारदात में इस्तेमाल लोहे का रॉड भी था. उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताया कि अपनी पत्नी पर हमला किया है और रॉड के साथ सरेंडर कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और हाफ मर्डर का केस दर्ज किया. लेकिन, महिला की मौत के बाद पुलिस ने केस में हत्या की धारा जोड़ दी है और अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है.

ये भी पढ़ें- समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, रिश्ते में बन रही थी रोड़ा

आरोपी ने अपने पिता पर भी किया हमला

जब आरोपी मुकेश ने पत्नी पर हमला किया तो वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी और शोर सुनकर आरोपी के पिता कृष्ण कुमार सेन कमरे में पहुंचे तो देखा कि बेटे ने बहू पर रॉड से वार किया है. उन्होंने बेटे को रोकने की कोशिश की तो उसने रॉड से पिता पर भी हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ और आंख के पास चोट आई है. इसके बाद परिवार के लोगों ने महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.