AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज प्रबंधन पर लगा ये आरोप

AI Images IIIT Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने AI की मदद से 36 लड़कियों की अश्लील तस्वीर बनाई है. मामला नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) का है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) विभाग के एक छात्र ने ये हरकत की है. उसके लैपटॉप और मोबाइल से हजारों फोटो मिली हैं. ये तस्वीरें कॉलेज की ही 36 लड़कियों का बताया जा रहा है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

बताया जा रहा है कि जब छात्राओं को अश्लील फोटो की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन को दी. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए छात्र के कमरे की जांच की और उसका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया. लड़के के कमरे से पेनड्राइव भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया. जांच में छात्राओं की शिकायतें सही पाई गईं और संस्थान ने आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया.

कॉलेज प्रशासन पर मामला दबाने का आरोप

कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया. संस्थान ने आरोपी छात्र के परिजनों को कॉलेज बुलाया और छात्र को तत्काल कॉलेज छोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन संस्थान ने पुलिस केस दर्ज नहीं कराया और इस मामले को दबाने की कोशिश की. छात्राएं आरो लगा रही है कि कॉलेज प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश की. हालांकि, मामला सामने आने के बाद पुलिस ट्रिपल आईटी (IIIT) पहुंची और प्रबंधक से इस संबंध में चर्चा की गई. बताया जा रहा है कि राखी थाना प्रभारी आशीष सिंह राजपूत पुलिस जवानों के साथ ट्रिपल आईटी पहुंचे और डायरेक्टर ओम प्रकाश व्यास के केबिन में घुसकर मामले की जानकारी ली.

मामले पर कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है?

इस मामले में यूनिवर्सिटी के रजिस्टर प्रोफसर श्रीनिवास का कहना है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे संस्थान को शिकायत आई थी. महिला सदस्यों का एक कमेटी बनाकर छात्राओं से बातचीत करके 6 अक्टूबर को ही हमने उसे सस्पेंड कर दिया है. इसमें तमाम छात्राओं से कंसेंट लिया जा रहा है. उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.