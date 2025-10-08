Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952924
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज प्रबंधन पर लगा ये आरोप

IIIT Raipur Case: नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) विभाग के एक छात्र 36 लड़कियों की प्राइवेट फोटोज को एआई तकनीक से अश्लील बनाया गया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज प्रबंधन पर लगा ये आरोप

AI Images IIIT Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने AI की मदद से 36 लड़कियों की अश्लील तस्वीर बनाई है. मामला नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) का है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) विभाग के एक छात्र ने ये हरकत की है. उसके लैपटॉप और मोबाइल से हजारों फोटो मिली हैं. ये तस्वीरें कॉलेज की ही 36 लड़कियों का बताया जा रहा है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

बताया जा रहा है कि जब छात्राओं को अश्लील फोटो की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन को दी. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए छात्र के कमरे की जांच की और उसका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया. लड़के के कमरे से पेनड्राइव भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया. जांच में छात्राओं की शिकायतें सही पाई गईं और संस्थान ने आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉलेज प्रशासन पर मामला दबाने का आरोप

कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया. संस्थान ने आरोपी छात्र के परिजनों को कॉलेज बुलाया और छात्र को तत्काल कॉलेज छोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन संस्थान ने पुलिस केस दर्ज नहीं कराया और इस मामले को दबाने की कोशिश की. छात्राएं आरो लगा रही है कि कॉलेज प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश की. हालांकि, मामला सामने आने के बाद पुलिस ट्रिपल आईटी (IIIT) पहुंची और प्रबंधक से इस संबंध में चर्चा की गई. बताया जा रहा है कि राखी थाना प्रभारी आशीष सिंह राजपूत पुलिस जवानों के साथ ट्रिपल आईटी पहुंचे और डायरेक्टर ओम प्रकाश व्यास के केबिन में घुसकर मामले की जानकारी ली.

मामले पर कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है?

इस मामले में यूनिवर्सिटी के रजिस्टर प्रोफसर श्रीनिवास का कहना है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे संस्थान को शिकायत आई थी. महिला सदस्यों का एक कमेटी बनाकर छात्राओं से बातचीत करके 6 अक्टूबर को ही हमने उसे सस्पेंड कर दिया है. इसमें तमाम छात्राओं से कंसेंट लिया जा रहा है. उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

IIIT Raipurraipur news

Trending news

IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी
Rahul Gandhi
कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात
mp news
बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..
MP Today Live
MP Today Live: CM मोहन यादव अमित शाह से करेंगे मुलाकात,पढ़ें 8 अक्टूबर की बड़ी खबरें
mp news
कहां गया 100KG जहरीला केमिकल, जिसे तमिलनाडु की कंपनी ने खरीदा था; बड़ा खुलासा
mp news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 7 के रूट बदले
mp news
फटाफट निपटा लें अपने काम, भोपाल के 60 से ज्यादा इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, इस विभाग में निकली है बंपर भर्ती, जल्द करें...
mp news
अस्पताल में जन्मे नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया