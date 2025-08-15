79 साल 1 सपना आजादी, अब लहराया तिरंगा, बस्तर में लोकतंत्र की ऐतिहासिक वापसी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी इस बार 15 अगस्त का जश्न खास हो गया, क्योंकि बस्तर संभाग के 29 गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इन गांवों में कभी नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, लेकिन अब यहां लोकतंत्र कायम हो गया है. जहां पहली बार इन गांवों में आजादी का जश्न मनाया गया. सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में आने वाले इन गांवों में पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने तेजी से काम किया है, जिससे इन गांवों में पुलिस केंद्र भी खुल चुके हैं, पहले यहां पर नक्सली काला झंडा फहराते थे, लेकिन अब यहां नक्सलियों का नहीं बल्कि लोकतंत्र का राज है. जिसके बाद इन 29 गांव के लोगों ने पहली बार आजादी का जश्न मनाया.

बस्तर के गांवों में लहराया तिरंगा

दरअसल, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले में नक्सलवाद अब सिमटता जा रहा है, इन 29 गांवों में नक्सलवाद कभी चरम पर था. लेकिन अब यहां के लोगों को भी नक्सलवाद से आजादी मिल चुकी है और यह 29 गांव पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं. जिसे बस्तर में लोकतंत्र की ऐतिहासिक वापसी भी कहा जा रहा है. सालभर में इन सभी गांवों में सुरक्षा कैंप खोले जा चुके हैं जिससे गांव के लोग भी अब आजादी का जश्न मना रहे हैं. पिछले कुछ समय में डीआरजी फोर्स और पुलिस ने मिलकर नक्सलियों के अंदरूनी इलाके में अपनी पकड़ बना ली है, कई गांवों में कैंप स्थापित हुए हैं, जिससे नक्सलवाद अब लगभग खत्म हो चुका है.

गांव के लोगों में भी 79 साल में पहली बार तिरंगा फहराए जाने की खुशी अलग तरह की थी. क्योंकि यह स्थानीय लोगों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक पल था. क्योंकि भले ही देश 79 साल पहले आजाद हो गया था. लेकिन उन्हें तो पहली बार आजादी का जश्न मनाने का मौका मिला था. स्थानीय लोगों के सहयोग और लोकतंत्र के सहयोग से पुलिस और डीआरजी के जवानों को भी यहां ऐतिहासिक सफलता मिली है. इनमें नारायणपुर के 11, बीजापुर के 11 और सुकमा जिले के 7 गांव शामिल थे.

बेकफुट पर नक्सली

बस्तर संभाग के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित गांव माने जाते थे. यह इलाका कभी नक्सलियों का सबसे सेफ जोन बना हुआ था. लेकिन अब यहां फोर्स की एंट्री हो चुकी है. कोंडापल्ली और जिडपल्ली गांव नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ थे, लेकिन यहां भी पहली बार तिरंगा फहाराय गया. बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने परेड की सलामी ली. वहीं दंतेवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने तिरंगा फहराया. बताया जा रहा है कि बस्तर में नक्सली लीडर बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद से ही नक्सली बैकफुट पर चल रहे हैं.

