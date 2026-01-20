Advertisement
रायपुर में भारत VS न्यूजीलैंड मैच का जबरदस्त क्रेज, 40 हजार टिकट बुक, अब मौका नहीं

Raipur Ind vs NZ: रायपुर में होने वाले टी-20 मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं, वहीं अब ब्लैक मार्केटिंग को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है. 40 हजार टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:27 AM IST
रायपुर टी-20 के 40000 टिकट बुक
रायपुर टी-20 के 40000 टिकट बुक

India vs New Zealand Raipur T-20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं. इस मैच को लेकर रायपुर के क्रिकेट के फैंस में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, वो भी तब जब टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे. मैच के 40 हजार टिकट 4 दिन में ही बिक चुके हैं, जबकि ऑनलाइन टिकट पहले ही बिक चुके थे. रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है, ऐसे में स्टेडियम में सभी सावधानियां बरती जा रही है, जबकि लगातार तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं. 

22 जनवरी को रायपुर आएंगी दोनों टीमें 

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 22 जनवरी को रायपुर पहुंच जाएगी. जबकि 22 और 23 जनवरी को टीम को प्रैक्टिस का मौका मिलेगा. मुकाबला शाम को खेला जाएगा. इस मैच को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास ध्यान रहेगा, क्योंकि इससे पहले 3 दिसंबर 2025 को रायपुर में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हुआ था, इसके टिकट भी जल्दी बिक गए थे और बड़ी संख्या में दर्शक मैदान पर पहुंचे थे. यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी खेले जाने वाले मुकाबले के सभी टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जबकि ऑफलाइन टिकट भी बिक चुके हैं. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के तापमान में उतार-चढ़ाव, सुबह-शाम कड़ाके की ठंड, कब मिलेगी सर्दी से राहत

बताया जा रहा है कि ब्लैक मार्केट में टिकटों के दाम आसमान के भाव में आ गए हैं. जबकि एक महीने पहले ही रायपुर के फैंस ने अंतरराष्ट्रीय मुकाबला देखा था, लेकिन उसके बाद भी दामों में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है. खास बात यह है कि इस बार मार्च में आरसीबी के दो आईपीएल मुकाबले भी रायपुर में खेले जाएंगे, जिसमें विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे, ऐसे में विराट को देखने के लिए भी रायपुर के लोग इंतजार कर रहे हैं. 

सीट नंबरिंग नहीं होगी 

वही रायपुर में विवाद से बचने के लिए स्टेडियम में फिलहाल सीट नंबरिंग का काम रोका गया है. कुर्सियों पर नंबरिंग का काम नहीं किया जा रहा है. जबकि समय की कमी भी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है. रायपुर में मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए दर्शकों को शाम से ही एंट्री दी जानी शुरू हो जाएगी. ऐसे में टिकट लेकर पहले पहुंचने फैंस को अपनी मनचाही सीट मिल सकेगी, जबकि बाद लेट पहुंचने वाले दर्शकों को बाद की सीट मिलेगी. वहीं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने स्टेडियम में सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां शुरू की है. 

ये भी पढ़ेंः रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट

