रायपुर

IND VS NZ: रायपुर टी-20 मैच के लिए टिकट रिडिम कराने का आखिरी दिन, दोनों टीमें आज आएंगी

IND VS NZ T-20 Match Raipur: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को रायपुर में दूसरा टी-20 मैच खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें गुरुवार दोपहर को रायपुर पहुंचेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:16 PM IST
रायपुर स्टेडियम मुकाबले के लिए तैयार
रायपुर स्टेडियम मुकाबले के लिए तैयार

India vs New Zealand: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें आज यानि गुरुवार को दोपहर को रायपुर आएंगी. वहीं मैच के लिए टिकट रिडिम कराने का आज आखिरी दिन है. दोनों टीमें आज दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर रायुपर एयरपोर्ट पहुंचेगी और यहां से टी सीधे होटल पहुंचेगी. वहीं दोनों टीमों के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए आज और कल सुबह का समय निर्धारित किया गया है. 

4 बजे से शुरू होगी एंट्री

रायपुर में होने वाले टी-20 मुकाबले के लिए कल शाम 4 बजे से ही फैंस को एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी. क्योंकि मुकाबला शाम को 7 बजकर 30 मिनट से शुरू होना है, ऐसे में चार बजे से ही एंट्री मिलेगी. इसलिए आज टिकट रिडीम कराने का आखिरी दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने यह भी कहा है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट रिडीम होगा, जो फैंस टिकट रिडीम नहीं करा पाएंगे उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं फर्स्ट इनिंग के बाद कोई एंट्री नहीं के बाद किसी तरह की कोई एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए आज ही टिकट को रिडीम कराने का मौका है. 

होटल हयात में भी बढ़ी सुरक्षा 

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम होटल हयात में रुकेगी, ऐसे में होटल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. क्योंकि दोनों टीमों के बीच मुकाबले से प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाएगा. इस बार मैच मे छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की तरफ से जो बदलाव किए गए हैं, उसके हिसाब से स्टेडियम में खाने पीने की चीजों के रेट तय किए गए हैं. टिकट के लिए भी फैंस को पहले आना होगा. 

फैंस में उत्साह 

रायपुर में होने वाले टी-20 मुकाबले के लिए फैंस में उत्साह नजर आ रहा है. 4 दिन में ही मैच के सभी टिकट बिक गए थे, जबकि ऑनलाइन टिकट भी पहले ही बिक चुके थे, ऐसे में स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ेंः रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू, 23 जनवरी से बदलेगी राजधानी की सुरक्षा

IND VS NZ T-20 Match Raipur India vs New Zealand

