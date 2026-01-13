रायपुर में फिर गूंजेगा 'इंडिया-इंडिया': 23 जनवरी को होगा IND vs NZ टी-20 मैच, स्टेडियम में बदली एंट्री व्यवस्था

India vs New Zealand T20 Match: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है. 23 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के लिए नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में ज़ोरों-शोरों से तैयारियां चल रही हैं. इस बार दर्शक न सिर्फ़ एक रोमांचक मैच देखेंगे बल्कि स्टेडियम में कई बदलाव और नई सुविधाओं का भी अनुभव करेंगे.

स्टेडियम में बदली एंट्री व्यवस्था

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच T20 मैच से पहले शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंतज़ामों को और बेहतर बनाया गया है. दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंट्री सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब स्टेडियम में एक तय समय तक ही एंट्री मिलेगी, जिसके बाद सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे. बैठने की व्यवस्था, गैलरी मैनेजमेंट और सुरक्षा उपायों को भी काफी मज़बूत किया गया है. स्टेडियम के सभी 13 गेटों पर मज़बूत लोहे की रेलिंग लगाई जा रही हैं ताकि बिना इजाज़त एंट्री को पूरी तरह से रोका जा सके. खाने-पीने की बेहतर सुविधा की गई है.

15 जनवरी को टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान

बता दें कि भारत और न्यूज़ीलैंड की टीमें 22 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगी और T20 मैच 23 जनवरी को खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं. टिकट बिक्री की तारीखों की घोषणा 15 जनवरी को की जाएगी. जब से स्टेडियम छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपा गया है, तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की गई हैं. स्टेडियम में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के ड्रेसिंग रूम, नई प्रैक्टिस विकेट हैं, और इसे टेस्ट मैचों की मेज़बानी के लिए भी तैयार किया जा रहा है. इसका मतलब है कि इस बार रायपुर में क्रिकेट का अनुभव खेल के रोमांच और सुविधाओं की क्वालिटी दोनों के मामले में शानदार होगा.

संघ ने स्पष्ट कहा है कि पहली पारी समाप्त होने के बाद किसी भी दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए 350 से अधिक प्राइवेट बाउंसरों की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा क्रिकेट संघ के 45 अधिकारी भी सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद रहेंगे. स्टेडियम के सभी 13 प्रवेश द्वारों पर लोहे की मजबूत रेलिंग लगा दी गई है.

