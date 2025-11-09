इस तारीख पर एमपी और छत्तीसगढ़ में शीतलगर का अलर्ट, अचानक धड़ से गिरेगा तापमान; कंबल ओढ़ने को मजबूर होगा पूरा राज्य

Cold Wave alert issued in MP and Chhattisgarh: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी दिनों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है. ये अलर्ट 9-11 नवंबर के लिए जारी हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि इन तारीखों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीत लहर चलने की संभावना है. यानी इन 3 दिन के लिए पूरा राज्य कोल्ड वेव महसूस करेगा.

शीतलगर का अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चार राज्यों में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप 9-11 नवंबर को महसूस किया जाएगा. इस बीच न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी. तापमान की गिरावट ऐसी होगी कि पूरा राज्य कंबल ओढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा.

सावधान रहने की अपील

मौसम विभाग की ओर से सावधान रहने की अपील की गई है. अलर्ट जारी कर गर्म रहने और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. इस दौरान जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने का सुझाव दिया गया है. एमपी के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, सतना और रीवा जैसे जिलों में शीतलहर का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है. छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड वेव का असर जारी है कई जिलों में दिनभर ठंडी हवाएं बह रही हैं. तापमान रात में 10 डिग्री तक गिरता नजर आ रहा है.

क्या होता है कोल्ड वेव

कोल्ड वेव एक मौसमी घटना है जहां बड़े क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडी हवा का बहाव होता है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट भी जारी किया जाता है. कोल्ड वेव की पहचान औसतन तापमान में भारी से भारी गिरावट होती है. शीत लहर के दौरान लोगों को स्वास्थ, फसल और सेवाओं पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है. इस दौरान मौसम हद से ज्यादा ठंडा रहता है.