रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द, देखिए लिस्ट
Trains cancelled Raipur Bilaspur: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चौथी रेलवे लाइन का काम आज से शुरू हो रहा है. इस वजह से आज से 15 सितंबर के बीच रायपुर बिलासपुर से होकर जाने वाली 30 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. वहीं, कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:00 AM IST
Chhattisgarh Train Cancellations: अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या फिर ऐसी रेल यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिस रूट पर छत्तीसगढ़ के स्टेशन आते हैं तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. बता दें कि आज यानी 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक भारतीय रेलवे ने 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. वहीं, 6 ट्रेनों का रूट बदला गया है. साथ ही 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है.

दरअसल,  31 अगस्त से 15 सितंबर तक बिलासपुर-झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम चलेगा जिसके चलते भारतीय रेलवे ने एक साथ 30 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. इसके चलते पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं. हालांकि, रेलवे ने यात्रियों को थोड़ी राहत देते हुए ऑप्शनल व्यवस्था देते हुए 52 ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया है. 

रद्द की गई प्रमुख ट्रेनें

  • बिलासपुर – टाटानगर एक्सप्रेस (31 अगस्त से 3 सितंबर तक)
  • टाटानगर – इतवारी एक्सप्रेस (3 सितंबर)
  • इतवारी – टाटानगर एक्सप्रेस (3 सितंबर)
  • पुणे – सांतरागाछी एक्सप्रेस (1 सितंबर)
  • कामाख्या – कुर्ला एक्सप्रेस (31 अगस्त)
  • कुर्ला – कामाख्या एक्सप्रेस (2 सितंबर)
  • हटिया – पुणे एक्सप्रेस (1 सितंबर)
  • पुणे – हटिया एक्सप्रेस (31 अगस्त व 3 सितंबर)
  • शालीमार – उदयपुर मालदा एक्सप्रेस (1 सितंबर)
  • जसीडीह – वास्को-दा-गामा एक्सप्रेस (31 अगस्त)
  • सूरत – गामा एक्सप्रेस (1 सितंबर)
  • पटना – बिलासपुर एक्सप्रेस (31 अगस्त)
  • हावड़ा – मुंबई एक्सप्रेस (2 सितंबर)
  • मुंबई – हावड़ा एक्सप्रेस (3 सितंबर)
  • शालीमार – कुर्ला एक्सप्रेस (31 अगस्त)

महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चल रहा काम
गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चौथी रेलवे लाइन का काम आज से शुरू होने जा रहा है. इस वजह से 31 अगस्त से 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है. रेल प्रशासन के मुताबिक, बिलासपुर-झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जो रेलवे का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भविष्य में नई ट्रेनों के संचालन और ट्रेनों के स्पीड में बढ़ोत्तरी में मदद मिलेगी. 

रिपोर्ट- राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर

Trains cancelled Raipur Bilaspur
