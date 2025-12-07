Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032175
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द, इंदौर में 34 फ्लाइटें कैंसिल

Indigo Crisis: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है. भोपाल और रायपुर में आज भी कई फ्लाइट कैंसिल रही. वहीं, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से स्पष्ट जवाब न मिलने से यात्री परेशान है. इंदौर एयरपोर्ट यात्री शिविर बन गया है. वहीं रायपुर में यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द, इंदौर में 34 फ्लाइटें कैंसिल

MP-CG News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में अचानक आई स्टाफ की कमी और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने देशभर के हावाई यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है. लगातार उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है. इस का असर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पड़ रहा है. भोपाल में आज भी कई उड़ानें रद्द रही. वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद के यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर जमकर नाराजगी जताई.

राजधानी भोपाल से उड़ने वाली दो महत्वपूर्ण फ्लाइटें आज भी रद्द रही. इनमें मुंबई और बेंगलुरु के लिए निर्धारित उड़ानें शामिल हैं. मुंबई के लिए 11:05 बजे और बेंगलुरु के लिए 11:25 बजे रवाना होने वाली फ्लाइटों को अचानक कैंसिल कर दिया गया, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी गई. 

इंदौर एयरपोर्ट से 34 उड़ाने हुई रद्द 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं बेंगलुरु के लिए चल रही एक अन्य फ्लाइट भी देरी से संचालित हो रही है. यह उड़ान सुबह 8:50 बजे पहुंचनी थी, लेकिन अब यह 9:15 बजे भोपाल पहुंचेगी. आज कुल 13 निर्धारित उड़ानों में से 2 फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं. बार-बार हो रहे कैंसिलेशन से यात्रियों को समय, पैसे और कामकाज में परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं इंदौर एयरपोर्ट से भी 34 उड़ाने रद्द की गई. संचालित होने वाली उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है. इंदौर एयरपोर्ट यात्री शिविर बन गया है. 

यात्रियों ने जताई नाराजगी

रायपुर में इंडिगो की कई फ्लाइट आज भी रद्द रही. रायपुर, दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद के यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर जमकर नाराजगी जताई. यात्रियों का कहना है कि न तो एयरलाइन की ओर से कोई वैकल्पिक फ्लाइट उपलब्ध कराई गई और न ही एकमोडेशन दी गई, जिससे लोगों को घंटों एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा रहा है. 

जवाब न मिलने से यात्री हुए परेशान

यात्रियों का कहना है कि, इंडिगो प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है. जिसके कारण यात्री वापस लौटना पड़ रहा है.रायपुर के एक युवक ने बताया कि उसकी नौकरी बैंगलोर में लगी है, लेकिन लगातार दो दिनों से फ्लाइट रद्द होने के कारण वह जॉइनिंग के पहले दिन भी नहीं पहुंच सका. युवक ने कहा कि ऐसी स्थिति में उसके करियर पर असर पड़ सकता है.

यात्रियों को हुआ आर्थिक नुकसान
यात्रियों का कहना है कि फ्लाइटें रद्द होने से उन्हें आर्थिक नुकसान, समय बर्बाद होने और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और इंडिगो से जवाबदेही की मांग की.
 
ये भी पढ़ें : रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही! गर्भवती महिला के सिरप में मिला मांस जैसा टुकड़ा, मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

IndiGoBhopal AirportRaipur Airport

Trending news

IndiGo
MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द...
jashpur news
जशपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रेलर से टकराई कार, 5 लोगों की मौके पर मौत
raipur news
रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही! गर्भवती के सिरप में मिला मांस का टूकड़ा...
sehore news
शादी का सपना देखने वाले लड़के हो जाएं सावधान! यहां पकड़ाई लुटेरी दुल्हन, हड़पे पैसे
mp news
MP में सबसे बड़ा सरेंडर! 77 लाख का इनामी लीडर समेत 10 नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण
damoh news
रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; फैली सनसनी
raigarh news
रायगढ़ का गांव बगेना सोलर मॉडल विलेज, जिला समिति जल्द करेगी चयन, क्या है योजना
Farmers protest
छुईखदान में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़कर पुलिस को खदेड़ा...
Rape case
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी फरार
jabalpur news
जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 6 लोग, मौत