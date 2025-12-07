MP-CG में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, यात्रियों का छलका दर्द, इंदौर में 34 फ्लाइटें कैंसिल

MP-CG News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में अचानक आई स्टाफ की कमी और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने देशभर के हावाई यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है. लगातार उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है. इस का असर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पड़ रहा है. भोपाल में आज भी कई उड़ानें रद्द रही. वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद के यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर जमकर नाराजगी जताई.

राजधानी भोपाल से उड़ने वाली दो महत्वपूर्ण फ्लाइटें आज भी रद्द रही. इनमें मुंबई और बेंगलुरु के लिए निर्धारित उड़ानें शामिल हैं. मुंबई के लिए 11:05 बजे और बेंगलुरु के लिए 11:25 बजे रवाना होने वाली फ्लाइटों को अचानक कैंसिल कर दिया गया, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी गई.

इंदौर एयरपोर्ट से 34 उड़ाने हुई रद्द

वहीं बेंगलुरु के लिए चल रही एक अन्य फ्लाइट भी देरी से संचालित हो रही है. यह उड़ान सुबह 8:50 बजे पहुंचनी थी, लेकिन अब यह 9:15 बजे भोपाल पहुंचेगी. आज कुल 13 निर्धारित उड़ानों में से 2 फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं. बार-बार हो रहे कैंसिलेशन से यात्रियों को समय, पैसे और कामकाज में परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं इंदौर एयरपोर्ट से भी 34 उड़ाने रद्द की गई. संचालित होने वाली उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ रहा है. इंदौर एयरपोर्ट यात्री शिविर बन गया है.

यात्रियों ने जताई नाराजगी

रायपुर में इंडिगो की कई फ्लाइट आज भी रद्द रही. रायपुर, दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद के यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर जमकर नाराजगी जताई. यात्रियों का कहना है कि न तो एयरलाइन की ओर से कोई वैकल्पिक फ्लाइट उपलब्ध कराई गई और न ही एकमोडेशन दी गई, जिससे लोगों को घंटों एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा रहा है.

जवाब न मिलने से यात्री हुए परेशान

यात्रियों का कहना है कि, इंडिगो प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है. जिसके कारण यात्री वापस लौटना पड़ रहा है.रायपुर के एक युवक ने बताया कि उसकी नौकरी बैंगलोर में लगी है, लेकिन लगातार दो दिनों से फ्लाइट रद्द होने के कारण वह जॉइनिंग के पहले दिन भी नहीं पहुंच सका. युवक ने कहा कि ऐसी स्थिति में उसके करियर पर असर पड़ सकता है.

यात्रियों को हुआ आर्थिक नुकसान

यात्रियों का कहना है कि फ्लाइटें रद्द होने से उन्हें आर्थिक नुकसान, समय बर्बाद होने और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और इंडिगो से जवाबदेही की मांग की.



