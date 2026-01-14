छत्तीसगढ़ में 13 साल बाद लौटा IPL, रायपुर होगा इस टीम का होम ग्राउंड, विराट कोहली आएंगे !

IPL 2026: आईपीएल 13 साल बाद फिर से छत्तीसगढ़ लौट रहा है. इस बात की जानकारी खुद सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से दी गई है. जहां रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड बनाया जा रहा है, फिलहाल आरसीबी के यहां दो मैच खेलने की जानकारी सामने आई है. सीएम साय ने बताया कि रायपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के दो मुकाबले होंगे, जो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस के लिए उत्साहित करने वाला है. 2013 में रायपुर के स्टेडियम में आखिरी बार आईपीएल का मुकाबला खेला गया था.

सीएम से मिले आरसीबी के सीईओ

बताया जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के सीईओ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी, जिसके बाद रायपुर में दो मुकाबले कराने पर सहमति बन गई है. जिसके बाद यह तय हो गया है कि रायपुर में आईपीएल के मैच होंगे, क्योंकि यह खबर पहले से ही आ रही थी कि आरसीबी की टीम रायपुर को अपना होम ग्राउंड बना सकती है, लेकिन अब इस पर मुहर लग चुकी है. 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मुकाबला भी होना है, जिसकी तैयारियां फिलहाल स्टेडियम में चल रही है, इसके बाद स्टेडियम को आईपीएल के लिए तैयार किया जाएगा.

आरसीबी मैनेजमेंट पहुंचा स्टेडियम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के मैनेजमेंट ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया है, जहां सभी तरह के निरीक्षण के बाद ही इस स्टेडियम को होम ग्राउंड बनाने का फैसला किया गया है. आरसीबी मैनेजमेंट की छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से बात होने के बाद सरकार से इस मामले में इजाजत मांगी गई थी, जहां हरी झंडी मिलने के बाद अब मुकाबले की तैयारियां शुरू होगी .

2013 में हुआ था आखिरी मुकाबला

रायपुर में पहले भी आईपीएल के मुकाबले खेले जाते रहे हैं, 2013 में आखिरी बार आईपीएल मैच यहां हुआ था. तब दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला गया था, जिसके बाद से किसी टीम ने इसे अपना होम ग्राउंड नहीं बनाया था, अब फिर से 13 साल बाद आईपीएल रिटर्न हो रहा है.

विराट कोहली आ सकते हैं

खास बात यह है कि आरसीबी ने रायपुर को अपना होम ग्राउंड बनाया है, ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज और आरसीबी की जान विराट कोहली भी रायपुर आ सकते हैं. क्योंकि विराट आरसीबी का हिस्सा है, ऐसे में रायपुर में भी उनका बल्ला चलता हुआ दिखाई देगा. ऐसे में क्रिकेट फैंस में फिलहाल दोगुना उत्साह नजर आ रहा है.

