छत्तीसगढ़ के IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, अलग-अलग बैच के कई अधिकारी ऊंचे पदों पर प्रमोट, देखें नाम

IPS officers in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने कई भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को तोहफा देते हुए प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से मंज़ूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने औपचारिक घोषणा की. इस लिस्ट में 2001 बैच के डॉ.आनंद छाबड़ा का नाम शामिल है, जिन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADG) के पद पर प्रमोट किया गया है. प्रशांत कुमार अग्रवाल और मिलना कुर्रे दोनों 2008 बैच के हैं, उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) के पद पर प्रमोट किया गया है.

2008 के दो IPS अधिकारियों को IG के पद पर पदोन्नत

बता दें कि इस आदेश के तहत अलग-अलग बैच के कई अधिकारियों को ऊंचे पदों पर प्रमोट किया गया है. पदोन्नत होकर IPS अधिकारी IG,DIG और ADG बने. प्रमोशन के इस राउंड में सबसे अहम नाम 2001 बैच के IPS अधिकारी डॉ. आनंद छाबड़ा का है, जिन्हें अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) की नई ज़िम्मेदारी दी गई है. वह अपने बैच के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें ADG के पद पर प्रमोट किया गया है. इस बीच प्रशांत कुमार अग्रवाल और मिलना कुर्रे 2008 बैच के उन अधिकारियों में से हैं जिन्हें इंस्पेक्टर जनरल (IG) ऑफ़ पुलिस के पद पर प्रमोट किया गया है.

6 आईपीएस अधिकारी बने DIG

इसके साथ ही राज्य पुलिस सेवा से IPS कैडर में शामिल हुए और अलग-अलग जिलों में तैनात कई सीनियर अधिकारियों को उपमहानिरीक्षक (DIG) के पद पर प्रमोट किया गया है. इस लिस्ट में विवेक शुक्ला, शशि मोहन सिंह, रजनेश सिंह, राजेश कुकरेजा, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू के नाम शामिल हैं. इन अधिकारियों को उनके अनुभव और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर ऊंचे पद दिए गए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल और प्रमोशन के बाद, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई जिलों और रेंज के चार्ज में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

