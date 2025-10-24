Advertisement
सोशल मीडिया, ब्यूटीशियन और ब्लैकमेलिंग... IPS अफसर और SI की पत्नी के बीच क्या है कहानी?

IPS Officer Ratan Lal Dangi: छत्तीसगढ़ के सीनियर IPS ऑफिसर रतन लाल डांगी पर एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है. महिला ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि डांगी का कहना है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:01 PM IST
IPS Officer Ratan Lal Dangi: छत्तीसगढ़ के एक सीनियर IPS ऑफिसर रतन लाल डांगी डिपार्टमेंटल जांच का सामना कर रहे हैं. उन पर एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है. हालांकि, रतन लाल डांगी ने आरोपों का खंडन किया है और उनका कहना है कि महिला लंबे समय से उनको ब्लैकमेल कर रही है. बता दें कि महिला ने 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम को शिकायत दी थी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) रतन लाल डांगी पर उसे 'शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से' परेशान करने का आरोप लगाया है.

महिला ने यह भी दावा किया कि उस पर दबाव है और इन आरोपों के कारण उसके पति का ट्रांसफर हो सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले को लेकर जब महिला से उनका पक्ष जानने और टिप्पणी के लिए कोशिश की गई तो महिला से संपर्क नहीं हो सका. वही, आईपीएस अफसर रतन लाल डांगी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महिला उन्हें 'अपना परिवार छोड़ने' के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है. बता दें कि 2003 बैच के IPS अफसर डांगी रायपुर के चंद्रखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस एकेडमी में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं.

सोशल मीडिया, ब्यूटीशियन, ब्लैकमेलिंग...

रतन लाल डांगी ने कहा कि साल 2019 में सोशल मीडिया के जरिए उनकी मुलाकात महिला से हुई थी और वह उनकी पत्नी की ब्यूटीशियन थी. उन्होंने कहा कि काफी समय से वह मुझे परेशान कर रही है और मुझसे पैसे ऐंठ रही है. वह मुझे ब्लैकमेल कर रही है. उसके कारण मेरा परिवार परेशान है. मैं लगभग तीन साल से पुलिस एकेडमी में पोस्टेड हूं, जहां मेरे पास ट्रांसफर करने की कोई पावर नहीं है. अगर मैं उसे परेशान कर रहा होता तो उसने पहले मेरे खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? अब क्यों कर रही है?

डिपार्टमेंटल जांच के लिए बनी 2 लोगों की कमेटी

छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा कि डिपार्टमेंटल जांच के लिए दो लोगों की एक कमेटी बनाई गई है. डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट में कहा, 'मिली शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर में दो लोगों की एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और 2001 बैच के आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा के अलावा 2003 बैच की आईपीएस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिल्ना कुर्रे शामिल हैं. जांच कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

