जल जीवन मिशन में बड़ा बदलाव! 34 अधिकारियों का ट्रांसफर, इन अफसरों की बहाली, देखें लिस्ट

Raipur Transfer List: रायपुर में जल जीवन मिशन के कामों में तेजी और विभागीय सुधार के लिए 34 अधिकारियों का ट्रांसफर किए गए हैं. कई अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है. आइए आपको पूरी लिस्ट के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:26 PM IST
जल जीवन मिशन में बड़ा बदलाव!

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के काम-काज में सुधार करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं. उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने राज्य कार्यालय, जल जीवन मिशन मुख्यालय और मैदानी स्तर के कार्यालयों में 34 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया और उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. इसके अलावा, मैदानी कार्यों को तेज करने के लिए 26 उप अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है.

वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मैदानी कामों में कसावट लाने के लिए दोहरे प्रभार पर चल रहे अधीक्षण अभियंता संजीव बृजपुरिया को उनके ओएसडी के प्रभार से मुक्त कर दिया है. अब उनके पास केवल दुर्ग मंडल के अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी रहेगी. वहीं, विभाग ने कार्यों में लापरवाही और गलत रिपोर्टिंग के कारण निलंबित किए गए 6 कार्यपालन अभियंताओं को फिर से बहाल करने के आदेश भी जारी किए हैं.
fallback

विभागीय जांच शुरू
जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बरतने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सामग्री में बदलाव करने पर विभाग ने कड़ा रूख अपनाया है. इसके तहत रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और जांच अधिकारी को एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
fallbackfallback
निलंबन से बहाली
इसके अलावा, निलंबन से बहाल किए गए 6 कार्यपालन अभियंताओं में जगदीश कुमार, उत्तर कुमार राठिया, चन्द्रबदन सिंह, एस.पी. मंडावी, जे.एल. महला और रूपेश कुमार धनंजय शामिल हैं. विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अब जल जीवन मिशन के कामों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समय पर और सही रिपोर्टिंग के साथ काम करेंगे.

