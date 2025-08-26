छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जापानी कंपनियां दिखा रही रूचि, सीएम साय बोले-मिलेगा फायदा
छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जापानी कंपनियां दिखा रही रूचि, सीएम साय बोले-मिलेगा फायदा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर हैं, जहां कई जापानी कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की इच्छा जताई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:11 PM IST
जापानी कंपनियां छत्तीसगढ़ में करेगी निवेश
जापानी कंपनियां छत्तीसगढ़ में करेगी निवेश

CM Vishnudeo Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर हैं, जहां वह ओसाका में आयोजित प्रतिष्ठित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा 'छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभाशाली मानवबल और उद्योग-अनुकूल नीतियों का सशक्त संगम है, उन्होंने रेखांकित किया कि भारत और जापान विश्वास एवं साझा मूल्यों की गहरी डोर से जुड़े हैं. मुख्यमंत्री ने जापानी साझेदारों से आह्वान किया कि वे नवाचार, अवसर और साझा समृद्धि से आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदार बनें.' बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई जापानी कंपनियों ने निवेश करने की बात कही है. 

छत्तीसगढ़ को मिलेगी मजबूती 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज फूड्स, ओसाका को छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 11.45 मिलियन डॉलर 100 करोड़) का निवेश प्रस्ताव दिया, यह परियोजना राज्य के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को नई ऊंचाई देगी, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी और किसानों को नए अवसर प्रदान करेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी. बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों के अंतर्गत सीएम साय ने मोराबु हंशिन कंपनी के प्रेसिडेंट एवं रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट नाओयुकी शिमाडा से भी मुलाकात की है. यह कंपनी कुशल इंजीनियरों, सिस्टम डेवलपमेंट और वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के क्षेत्र में अग्रणी है. बैठक में कौशल प्रशिक्षण और वर्कफोर्स एक्सचेंज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा और राज्य का कौशल तंत्र और अधिक सशक्त बनेगा. 

छत्तीसगढ़ के बारें में बताया 

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक विशेषताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि प्रचुर खनिज संपदा, सक्रिय सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम, विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचा और वैश्विक निवेशकों को सहज वातावरण उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है. राज्य में किए जा रहे सुधारों और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की जापानी प्रतिनिधियों ने सराहना की है. विशेषकर फूड प्रोसेसिंग, प्रौद्योगिकी और उन्नत वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ को उपयुक्त अवसरों का प्रदेश बताया. 

सीएम साय ने कहा 'छत्तीसगढ़ निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वैश्विक साझेदारों को अवसर और सहयोग दोनों मिलते हैं, जापान के साथ हमारी साझेदारी विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित है. ओसाका में हुई चर्चाएं न केवल निवेश लेकर आएंगी, बल्कि हमारे किसानों को सशक्त बनाएँगी, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगी और विकसित छत्तीसगढ़ की नींव को और अधिक मजबूत करेंगी.' बता दें कि सीएम साय 10 दिनों की जापान यात्रा पर हैं.

