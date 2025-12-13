Advertisement
रायपुर में श्रवण बाधित दिव्यांगों को रोजगार का मौका, इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू, 20 पदों पर भर्ती

Raipur News: रायपुर में श्रवण बाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है.समाज कल्याण विभाग की पहल पर वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:02 AM IST
Job Opportunities For Hearing Impaired: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में समाज कल्याण विभाग सुनने में अक्षम (श्रवण बाधित दिव्यांग) लोगों के लिए रोज़गार के अवसर दे रहा है. इस पहल के तहत 17 दिसंबर को रायपुर में एक वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है. यह इंटरव्यू BPCL (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में कुल 20 पदों पर भर्ती के लिए है. इस पहल का मकसद इन दिव्यांग लोगों को मुख्यधारा के रोज़गार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

दरअसल, रायपुर में समाज कल्याण विभाग सुनने में अक्षम दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल कर रहा है. इस पहल के तहत 17 दिसंबर को वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. यह इंटरव्यू BPCL (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में 20 पदों पर भर्ती के लिए है. इच्छुक उम्मीदवार 17 दिसंबर को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. समाज कल्याण विभाग ने सभी योग्य उम्मीदवारों से इस अवसर का लाभ उठाने और इंटरव्यू में भाग लेने का आग्रह किया है. यह कदम दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोज़गार प्रदान करेगा.

इस भर्ती के ज़रिए BPCL (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी. सिलेक्शन प्रोसेस को आसान और सुलभ रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य दिव्यांग उम्मीदवार इसका फ़ायदा उठा सकें. समाज कल्याण विभाग का मकसद दिव्यांग युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करना, उन्हें रोज़गार के मौके देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इसी पहल के तहत 17 दिसंबर को रायपुर में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है. इंटरव्यू गांधी मैदान में स्थित संबल केंद्र में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगा. इच्छुक उम्मीदवार तय समय पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

