क्या छत्तीसगढ़ की इस जगह को मिलेगा विश्व धरोहर का दर्जा ? फरवरी में फैसला, WII बना रहा रिपोर्ट

Kanger Valley: छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. फरवरी में इसका फैसला हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूआईआई इसकी रिपोर्ट बना रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:54 PM IST
कांगेर घाटी को मिलेगा विश्व धरोहर का दर्जा ?
कांगेर घाटी को मिलेगा विश्व धरोहर का दर्जा ?

Chhattisgarh Kanger Valley:  छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी रहस्यमयी जगह मानी जाती है, जिसके लिए लगातार विश्व धरोहर का दर्जा दिलाए जाने की मांग चल रही है, क्योंकि यह घाटी जैव-विविधता के साथ-साथ रहस्यमयी गुफाओं से भरी पूरी मानी जाती है. यहां के जंगल न केवल सुंदर हैं बल्कि यहां कई ऐतिहासिक तथ्य भी छिपे हुए हैं, यही वजह है कि कांगेर घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसकी प्रक्रिया में अब तेजी आ रही है. क्योंकि डब्ल्यूआईआई यानि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कांगेर घाटी पर लगातार अध्ययन कर रहा है और इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है. 

फरवरी में आ सकता है फैसला

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार हो री है, उसे फरवरी महीने में पेरिस के यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में भेजा जाएगा, जिसके बाद यहां भी उसका अध्ययन होगा और उसके बाद इस पर फैसला आएगा. बताया जा रहा है कि कांगेर घाटी को स्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर यहां जल्द फैसला लिया जाएगा. क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की अहम और ऐतिहासिक जगह मानी जाती है. जिसके लिए लंबे समय से काम किया जा रहा है और इसकी मांग भी लगातार उठाई जाती रही. यही वजह है कि अब इस पर फिर से फोकस किया जा रहा है. 

सर्वे पूरा 

कांगेर घाटी का साइट सर्वे वैज्ञानिकों की तरफ से पूरा कर लिया गया है, जिसमें ग्रीन गुफा, छोटी गुफ, दंडक गुफा और कैलाश गुफा का सर्वे किया गया है. वैज्ञानिकों ने कांगेर घाटी की हर एक गुफा की एक डीप रिपोर्ट बनाई है, जिसकी जांच भी लगातार सर्वे के दौरान की जाती रही है. ऐसे में जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी उस पर पूरा काम करने के बाद ही उसे यूनेस्को केंद्र भेजा जाएगा. जिससे इस बात की उम्मीद अब तेज हो गई है कि कांगेर घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिहाज से अहम साबित होगा, क्योंकि इससे विदेशी पर्यटकों के बढ़ने की भी संभावना है. 

26 जनवरी से खुलेगी कांगेर घाटी

कांगेर घाटी 26 जनवरी से पर्यटकों के लिए खुलेगी, जहां ग्रीन गुफा से पर्यटकों की एंट्री होगी. इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं. गुफा के अंदर तक पहुंचाने के लिए पाथवे बनाया जाएगा, जहां सोलर लाइट की रौशनी भी लगेगी. गुफा में वन विभाग और रिसर्च की टीम ही अंदर जा रही थी, लेकिन अब 26 जनवरी से यहां पर्यटकों की एंट्री होना शुरू होगी. 

kanger valley, kanger valley in chhattisgarh, chhattisgarh kanger valley news

