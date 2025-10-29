Advertisement
छत्तीसगढ़ में बिखरा नक्सल संगठन, कांकेर में 21 नक्सलियों का सरेंडर, IG का बड़ा बयान

Naxalites Surrender Kanker District: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर जारी है, कांकेर जिले में 21 और नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, जहां सभी का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया.

Last Updated: Oct 29, 2025, 03:47 PM IST
छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों का सरेंडर
छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों का सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन लगातार बिखर रहा है, उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में बुधवार को 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया. बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, जहां कांकेर जिले के मांझियों ने सभी का स्वागत किया है, सभी को संविधान की किताब और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया. वहीं इन नक्सलियों के सरेंडर से उत्तर बस्तर डिवीजन में आने वाले इंद्रावती एरिया कमेटी में माड़ डिवीजन का हिस्सा लगभग खाली हो गया है. 

कई सीनियर नक्सलियों का सरेंडर 

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में उत्तर बस्तर डिवीजन की इंद्रावती एरिया कमेटी के सदस्य शामिल हैं, इनमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी मौजूद है. कुल 21 कैडरों में 4 डिवीजन वाइस कमेटी मेंबर, 9 एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं. सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों में 13 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है. सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने 18 हथियार भी पुलिस को सौंपे है, जिसमें  3 एके-47 राइफलें, 4 एसएलआर राइफलें, 2 इंसास राइफलें, 6 संख्या में 303 राइफलें, 2 सिंगल शॉट राइफलें और 1 बीजीएल शामिल हैं. 

बस्तर आईजी ने की सरेंडर की अपील 

वहीं नक्सलियों के सरेंडर पर बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि कभी नक्सलियों के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी में 45 सदस्य थे, लेकिन 2025 की शुरुआत तक इनकी संख्या घटकर 18 रह गई और अब साल के अंत तक मात्र 6–7 सदस्य बचे हैं जो दक्षिण बस्तर के जंगलों में छिपे हैं. उन्होंने अपील की है जो नक्सली अब भी जंगलों में छिपे हैं, वे जल्द आत्मसमर्पण करें. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो डीआरजी समेत सुरक्षा बल पूरी तैयारी में हैं.' क्योंकि नक्सल संगठनों को लेकर कई बड़े ऑपरेशन लांच हो चुके हैं. जिसके बाद नक्सली बेकफुट पर नजर आ रहे हैं. 

15 दिन में 292 का सरेंडर 

छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन लगातार बिखर रहा है. सिर्फ पिछले 15 दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 292 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इनमें से 231 नक्सली बस्तर क्षेत्र में और 61 नक्सली महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हथियार डाल चुके हैं. सरकार का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि बचे हुए नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके और बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास का वातावरण स्थापित किया जा सके. 

