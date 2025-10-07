Advertisement
Karwa Chauth Moon Rise Time: करवा चौथ पर छत्तीसगढ़ में कब दिखेगा चांद, नोट कर लें रायपुर, बिलासपुर और अन्य शहरों की टाइमिंग

CG News: 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ 2025 पर छत्तीसगढ़ में कब दिखेगा चांद, रायपुर, बिलासपुर समेत अलग-अलग शहरों में कब होगा चंद्रोदय, जानिए इस खबर में.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:45 PM IST
सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Karwa Chauth Moon Rise Time: देशभर में 10 अक्टूबर को करवा चौथ 2025 का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखेंगी. करवा चौथ 2025 पर चांद के निकलने का समय बहुत मायने रखता है. चंद्रोदय के बाद ही महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं. ऐसे में इस खबर से जानिए कि करवा चौथ 2025 के दिन छत्तीसगढ़ में कब दिखेगा चांद (Karwa Chauth Moon Rise Time).

छत्तीसगढ़ में कब निकलेगा चांद
करवा चौथ के दिन चांद निकलने का हर महिला बेसब्री से इंतजार करती है. चांद निकलते ही वे छलनी से चंद्र देव के दर्शन कर उनकी पूजा करती हैं और अपने पति के हाथों अपना व्रत संपन्न करती हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ में चंद्रोदय का समय रात 08 बजकर 14 मिनट पर होगा. हालांकि, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय के समय में बदलाव देखा जा सकता है.

रायपुर और बिलासपुर में चांद निकलने का समय क्या है?
छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर और बिलासपुर की बात करें तो यहां चांद रात 07:43 बजे दिखाई देगा. वहीं, दुर्ग में यही चांद रात 08:15 बजे, अंबिकापुर और सरगुजा में चांद निकलने का समय रात 08:03 बजे है. बस्तर में महिलाओं को चांद रात 08:17 मिनट पर दिखाई देगा. इसी के साथ, दिल्ली में चांद रात 08:13 बजे, मुंबई में रात 08:55 बजे, लखनऊ में रात 08:02 बजे, भोपाल में रात 08:26 बजे और इंदौर में रात 08:33 बजे चांद दिखाई देने वाला है.

क्या है करवा चौथ का शुभ मुहूर्त?
करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद निकलने से पहले करवा माता की पूजा करती हैं. वे करवा चौथ की कथा सुनती हैं. ऐसा करने से महिलाओं को न सिर्फ व्रत के महत्व का पता चलता है, बल्कि उनका व्रत और भी सफल माना जाता है. ऐसे में 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले करवा चौथ का शुभ मुहूर्त शाम 05:57 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. महिलाएं 01 घंटा 9 मिनट की अवधि में अपनी पूजा-अर्चना पूरी कर सकती हैं.

